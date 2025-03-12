https://ria.ru/20250312/trevoga-2004620291.html

В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.03.2025

В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T20:49:00+03:00

2025-03-12T20:49:00+03:00

2025-03-12T20:49:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Днепропетровской области звучит около часа. В Киеве сигнал тревоги прозвучал в 20.18 мск. Спустя минуту тревога расширилась на остальные указанные регионы. Кроме того, тревога объявлена на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины