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Торговля России и Индии превысила 70 миллиардов долларов - РИА Новости, 12.03.2025
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04:13 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/torgovlya-2004441112.html
Торговля России и Индии превысила 70 миллиардов долларов
Торговля России и Индии превысила 70 миллиардов долларов - РИА Новости, 12.03.2025
Торговля России и Индии превысила 70 миллиардов долларов
Товарооборот России и Индии по итогам прошлого года превысил рекордные 70 миллиардов долларов, увеличившись за год на 9%, следует из расчетов РИА Новости по... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T04:13:00+03:00
2025-03-12T04:13:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Индии по итогам прошлого года превысил рекордные 70 миллиардов долларов, увеличившись за год на 9%, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности. Российские компании в прошлом году поставили на индийский рынок товаров на 65,7 миллиарда долларов, что больше показателя годом ранее на 8,4%. В то же время индийский экспорт в Россию вырос на 21%, составив 4,9 миллиарда долларов. Как результат, товарооборот увеличился на 9,2% и составил 70,6 миллиарда долларов, став максимальным в современной истории двух стран, а Россия осталась четвертым основным торговым партнером Индии. Второй год подряд главным торговым партнером Индии стали США - объем их взаимной торговли за год вырос на 4,3% и составил 125,2 миллиарда долларов. Китай стал вторым, в этом году существенно сократив отставание от Штатов, - его торговля с Индией увеличилась на 7,5%, до 124,5 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкают ОАЭ, с которыми товарооборот Индии подскочил сразу на 26% - до 98,8 миллиарда долларов. В пятерку также вошла Саудовская Аравия, при этом став единственным крупным торговым партнером, который в прошлом году сократил торговлю с Индией - на 3,2%, до 43,1 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250218/ugol-1999957060.html
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экономика, индия, россия, сша
Экономика, Индия, Россия, США
Торговля России и Индии превысила 70 миллиардов долларов

Торговля России и Индии в 2024 году превысила рекордные 70 миллиардов долларов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Индии по итогам прошлого года превысил рекордные 70 миллиардов долларов, увеличившись за год на 9%, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности.
Российские компании в прошлом году поставили на индийский рынок товаров на 65,7 миллиарда долларов, что больше показателя годом ранее на 8,4%. В то же время индийский экспорт в Россию вырос на 21%, составив 4,9 миллиарда долларов.
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Как результат, товарооборот увеличился на 9,2% и составил 70,6 миллиарда долларов, став максимальным в современной истории двух стран, а Россия осталась четвертым основным торговым партнером Индии.
Второй год подряд главным торговым партнером Индии стали США - объем их взаимной торговли за год вырос на 4,3% и составил 125,2 миллиарда долларов. Китай стал вторым, в этом году существенно сократив отставание от Штатов, - его торговля с Индией увеличилась на 7,5%, до 124,5 миллиарда долларов.
Тройку лидеров замыкают ОАЭ, с которыми товарооборот Индии подскочил сразу на 26% - до 98,8 миллиарда долларов. В пятерку также вошла Саудовская Аравия, при этом став единственным крупным торговым партнером, который в прошлом году сократил торговлю с Индией - на 3,2%, до 43,1 миллиарда долларов.
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