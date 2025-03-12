https://ria.ru/20250312/tobolsk-2004576310.html
В Тобольске локализовали пожар в жилом доме
В Тобольске локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 12.03.2025
В Тобольске локализовали пожар в жилом доме
Пожар в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области после хлопка бытового газа удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:13:00+03:00
2025-03-12T17:13:00+03:00
2025-03-12T17:13:00+03:00
происшествия
тобольск
тюменская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004572750_45:7:1327:728_1920x0_80_0_0_b2ab6e8bf1bddec63afda4abae6a5aaf.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области после хлопка бытового газа удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар локализован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. По уточнённой информации, в результате хлопка бытового газа было повреждено остекление в многоквартирных домах, расположенных напротив.
https://ria.ru/20250310/pozhar-2004176988.html
тобольск
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004572750_158:0:1170:759_1920x0_80_0_0_469e610c6e62a369ad8025f75051e8bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тобольск, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тобольск, Тюменская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тобольске локализовали пожар в жилом доме
Пожар в частном жилом доме в Тобольске локализовали на площади 100 кв метров