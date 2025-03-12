https://ria.ru/20250312/tobolsk-2004576310.html

В Тобольске локализовали пожар в жилом доме

В Тобольске локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 12.03.2025

В Тобольске локализовали пожар в жилом доме

Пожар в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области после хлопка бытового газа удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:13:00+03:00

2025-03-12T17:13:00+03:00

2025-03-12T17:13:00+03:00

происшествия

тобольск

тюменская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области после хлопка бытового газа удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар локализован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. По уточнённой информации, в результате хлопка бытового газа было повреждено остекление в многоквартирных домах, расположенных напротив.

https://ria.ru/20250310/pozhar-2004176988.html

тобольск

тюменская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тобольск, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)