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В Тобольске локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 12.03.2025
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17:13 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/tobolsk-2004576310.html
В Тобольске локализовали пожар в жилом доме
В Тобольске локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 12.03.2025
В Тобольске локализовали пожар в жилом доме
Пожар в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области после хлопка бытового газа удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:13:00+03:00
2025-03-12T17:13:00+03:00
происшествия
тобольск
тюменская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области после хлопка бытового газа удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар локализован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении. По уточнённой информации, в результате хлопка бытового газа было повреждено остекление в многоквартирных домах, расположенных напротив.
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тобольск
тюменская область
россия
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происшествия, тобольск, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тобольск, Тюменская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тобольске локализовали пожар в жилом доме

Пожар в частном жилом доме в Тобольске локализовали на площади 100 кв метров

© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской областиМесто происшествия, где в жилом доме произошел взрыв в Тобольске
Место происшествия, где в жилом доме произошел взрыв в Тобольске - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Тюменской области
Место происшествия, где в жилом доме произошел взрыв в Тобольске
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар в частном жилом доме в Тобольске Тюменской области после хлопка бытового газа удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Пожар локализован на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По уточнённой информации, в результате хлопка бытового газа было повреждено остекление в многоквартирных домах, расположенных напротив.
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ПроисшествияТобольскТюменская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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