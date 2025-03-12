https://ria.ru/20250312/tekhnosfera-2004507906.html

На чемпионате "Техносфера" проработали нейтрализацию последствий ЧС в Анапе

На чемпионате "Техносфера" проработали нейтрализацию последствий ЧС в Анапе - РИА Новости, 12.03.2025

На чемпионате "Техносфера" проработали нейтрализацию последствий ЧС в Анапе

Команды кейс-чемпионата "Техносфера", партнером которого выступает "Билайн", искали решения для устранения последствий ЧС в Черном море, сообщает оператор. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:00:00+03:00

2025-03-12T14:00:00+03:00

2025-03-12T14:00:00+03:00

анапа

черное море

билайн

экология

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Команды кейс-чемпионата "Техносфера", партнером которого выступает "Билайн", искали решения для устранения последствий ЧС в Черном море, сообщает оператор.В чемпионате участвовали более 50 команд. По его итогам 17 студентов получили возможность приоритетного поступления или 100 баллов при поступлении в магистратуру факультета Экотехнологий (Гринтех) ИТМО без вступительных экзаменов, а 19 стали призерами конкурса.В рамках партнерства с ИТМО и кейс-чемпионатом "Техносфера" "Билайн" поставил следующую задачу: "Разлив мазута в Анапе: технологии оператора связи для устранения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом мазута". Участникам предстояло разработать предполагаемый план действий по нейтрализации последствий ЧС на Черном море и предложить решения, использующие технологии и экспертизу телекоммуникационной отрасли.В решении задачи участвовали шесть команд. Они представили идеи и проекты решений от специального приложения по информированию о ходе ликвидации последствий ЧС до спутникового мониторинга миграции краснокнижных птиц.Победителями кейс-чемпионата в номинации "Билайна" стали участники команды "Черный лебедь". Они предложили интеграцию технологий телекома в процесс сохранения птиц, пострадавших от загрязнения мазутом. Также эксперты оператор отметили еще две команды: "Save Анапа" с системным подходом к решению проблемы и проработанным планом партнерств с некоммерческим сектором и команду "IT’s eco", подробно описавших возможности внедрения IT-технологий при ликвидации ЧС.Команда победителей получит возможность приоритетного поступления в магистратуру факультета Экотехнологий. Идеи, предложенные командами, будут проработаны соответствующими экспертными командами внутри компании и, возможно, лягут в основу реализации будущих проектов компании.Поддерживая одно из значимых студенческих соревнований в области создания и развития зеленых технологий, компания продолжает многолетнее сотрудничество с ИТМО. Кейс-чемпионат "Техносфера" – это не просто проект для студентов старших курсов, а также недавних выпускников, интересующихся использованием технологий в рамках проектов по устойчивому развитию. Это уникальная площадка, на которой есть возможность не только применить свои знания на практике, но и поучаствовать в решении реальных бизнес-задач от ведущих компаний. Также 27 февраля проект получил премию "Хедлайнеры ESG-принципов"."Для “Билайна” вклад в науку и технологии – важное направление развития компании в целом. С каждым годом мы увеличиваем и укрепляем сотрудничество с ведущими российскими вузами, участвуем в образовательных процессах, организуем стажировки для студентов и поддерживаем подобные кейс-чемпионаты. Мы гордимся тем, что уже третий год поддерживаем кейс-чемпионат “Техносфера”. Для нас это не только возможность найти талантливых специалистов, но и шанс внести вклад в развитие будущего технологической индустрии. Мы уверены, что решения команд помогают бизнесу и обществу стать еще более эффективными и технологичными", – приводит пресс-служба слова руководителя по устойчивому развитию "Билайна" Евгении Чистовой.В свою очередь, декан факультета экотехнологий ИТМО Екатерина Тамбулатова отметила, что сотрудничество с технологическими лидерами, такими как "Билайн", позволяет студентам получить уникальный опыт и понять, как применить знания в реальной жизни."Мы благодарны компании за поддержку и уверены, что чемпионат стал для каждого участника важным шагом в образовательном и профессиональном развитии", – отметила Тамбулатова.Оператор активно участвует в решении сложившейся ЧС с первых дней: он обеспечил бесплатные звонки на горячие линии по информированию населения о ходе ликвидации последствий на Черноморском побережье, развернул мобильную базовую станцию возле поселка Волна (Темрюкский район Краснодарского края), чтобы увеличить возможности сети в районе устранения последствий разлива мазута. Мобильным интернетом 4G и голосовой связью обеспечены службы, задействованные в ликвидации ЧС, оперативный штаб губернатора Краснодарского края, а также волонтеры. Благодаря установке дополнительного оборудования "Билайн" организовал канал высокой пропускной способности, который позволяет проводить видеоконференции в рамках работы оперштаба, а также вести видеомониторинг на побережье. Для благотворительных фондов, работающих с проблематикой загрязнения Черноморского побережья, были организованы инструменты сбора благотворительных пожертвований через сервисы мобильной коммерции.

анапа

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анапа, черное море, билайн, экология