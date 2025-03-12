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Сырский назвал бегство боевиков из Курской области маневром - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/syrskij-2004640264.html
Сырский назвал бегство боевиков из Курской области маневром
Сырский назвал бегство боевиков из Курской области маневром - РИА Новости, 12.03.2025
Сырский назвал бегство боевиков из Курской области маневром
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал бегство боевиков ВСУ из Курской области "маневром". РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:42:00+03:00
2025-03-12T23:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджа
валерий герасимов
александр сырский
владимир путин
курская область
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал бегство боевиков ВСУ из Курской области "маневром". "Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи", - написал Сырский в своём Telegram-канале. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
https://ria.ru/20250304/forbes-2002937430.html
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004628318.html
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россия, суджа, валерий герасимов, александр сырский, владимир путин, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Александр Сырский, Владимир Путин, Курская область
Сырский назвал бегство боевиков из Курской области маневром

Сырский назвал бегство ВСУ из Курской области маневром на более выгодные рубежи

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал бегство боевиков ВСУ из Курской области "маневром".
«
"Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи", - написал Сырский в своём Telegram-канале.
Удар по военному полигону Новомосковский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
СМИ рассказали, как провал командования ВСУ привел к катастрофе в зоне СВО
4 марта, 12:26
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Российские военные перешли через госграницу в Сумскую область
Вчера, 21:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаВалерий ГерасимовАлександр СырскийВладимир ПутинКурская область
 
 
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