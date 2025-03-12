https://ria.ru/20250312/syrskij-2004640264.html
Сырский назвал бегство боевиков из Курской области маневром
Сырский назвал бегство боевиков из Курской области маневром - РИА Новости, 12.03.2025
Сырский назвал бегство боевиков из Курской области маневром
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал бегство боевиков ВСУ из Курской области "маневром". РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:42:00+03:00
2025-03-12T23:42:00+03:00
2025-03-12T23:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
суджа
валерий герасимов
александр сырский
владимир путин
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1ec4631d3ef29f5091bdf6ab1c349f1.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал бегство боевиков ВСУ из Курской области "маневром". "Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи", - написал Сырский в своём Telegram-канале. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
https://ria.ru/20250304/forbes-2002937430.html
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004628318.html
россия
суджа
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_88d3793873c9f0fe40dd0130f8557706.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суджа, валерий герасимов, александр сырский, владимир путин, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Александр Сырский, Владимир Путин, Курская область
Сырский назвал бегство боевиков из Курской области маневром
Сырский назвал бегство ВСУ из Курской области маневром на более выгодные рубежи