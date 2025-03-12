https://ria.ru/20250312/syrskij-2004640264.html

Сырский назвал бегство боевиков из Курской области маневром

Сырский назвал бегство боевиков из Курской области маневром - РИА Новости, 12.03.2025

Сырский назвал бегство боевиков из Курской области маневром

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал бегство боевиков ВСУ из Курской области "маневром". РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:42:00+03:00

2025-03-12T23:42:00+03:00

2025-03-12T23:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

суджа

валерий герасимов

александр сырский

владимир путин

курская область

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал бегство боевиков ВСУ из Курской области "маневром". "Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи", - написал Сырский в своём Telegram-канале. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.

https://ria.ru/20250304/forbes-2002937430.html

https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004628318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, суджа, валерий герасимов, александр сырский, владимир путин, курская область