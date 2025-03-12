https://ria.ru/20250312/svo-2004568572.html
Более 240 заявок подали участники СВО на белгородский кадровый проект
Более 240 заявок подали участники СВО на белгородский кадровый проект - РИА Новости, 12.03.2025
Более 240 заявок подали участники СВО на белгородский кадровый проект
На участие в региональном кадровом проекте "Сталь" подано более 240 заявок от участников и ветеранов СВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:40:00+03:00
2025-03-12T16:40:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. На участие в региональном кадровом проекте "Сталь" подано более 240 заявок от участников и ветеранов СВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Программа заработала в Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина в феврале 2025 года для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. "Для участия в региональном проекте заявки подали 243 бойца, из которых 15 удостоены орденов Мужества - и все они являются белгородцами", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор отметил, что участниками проекта могут стать как ветераны специальной военной операции, так и бойцы, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне СВО. "Я очень рад, что такая большая востребованность. И очень хочется, конечно, особенно после окончания специальной военной операции, чтобы те участники, которые сейчас с оружием в руках воюют, смогли приступить к очному образованию. Их зачисляем, и к очному обучению они приступят после окончания СВО", - сказал Гладков. Региональный проект "Сталь" создан по аналогии с федеральной программой "Время героев". Программа – одна из форм помощи участникам СВО в адаптации к мирной жизни, реализации их способностей и талантов в социально-экономическом пространстве, передаче и тиражировании их бесценного жизненного и профессионального опыта. Участниками программы могут стать граждане РФ, принимавшие или принимающие участие в специальной военной операции, с высшим образованием и управленческим опытом, несудимые. Для участия в проекте фронтовикам необходимо заполнить анкету и написать эссе, пройти тестирование и собеседование. Кандидаты, показавшие лучшие результаты, будут зачислены на обучение, которое начнется 1 августа 2025 года и продлится один год. На этапе обучения ветераны и бойцы освоят современные методы и технологии управления, командной работы и личностного развития, получат навыки стратегического и проектного управления, бережливого менеджмента, развития кадров и талантов. Полученные знания и компетенции позволят фронтовикам реализоваться в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в системе патриотического воспитания детей и работы с молодежью. Трудоустройство участников программы начнется в процессе обучения и завершится до 1 декабря 2026 года. Причем в соответствии с поручением губернатора области трудоустроены должны быть все участники программы. Прием заявок на участие в проекте осуществляется до 31 марта 2025 года. Это уже второй региональный проект, нацеленный на поддержку в трудоустройстве ветеранов и участников специальной военной операции. В Белгородской области также действует программа "Время СВОих героев", которая призвана обучить военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий к мирной жизни, навыкам предпринимательской деятельности. В 2024 году в проекте приняли участие более 40 человек. Гранты на развитие собственного дела получили 19 ветеранов специальной военной операции.
https://ria.ru/20250310/gladkov-2004096438.html
https://ria.ru/20250306/mlrd-2003351231.html
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белгородская область, россия, сво
Белгородская область, Белгородская область, Россия, СВО
Более 240 заявок подали участники СВО на белгородский кадровый проект
Более 240 заявок подали участники СВО на белгородский кадровый проект Сталь
БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. На участие в региональном кадровом проекте "Сталь" подано более 240 заявок от участников и ветеранов СВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Программа заработала в Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина в феврале 2025 года для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции.
"Для участия в региональном проекте заявки подали 243 бойца, из которых 15 удостоены орденов Мужества - и все они являются белгородцами", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор отметил, что участниками проекта могут стать как ветераны специальной военной операции, так и бойцы, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне СВО.
"Я очень рад, что такая большая востребованность. И очень хочется, конечно, особенно после окончания специальной военной операции, чтобы те участники, которые сейчас с оружием в руках воюют, смогли приступить к очному образованию. Их зачисляем, и к очному обучению они приступят после окончания СВО", - сказал Гладков.
Региональный проект "Сталь" создан по аналогии с федеральной программой "Время героев". Программа – одна из форм помощи участникам СВО в адаптации к мирной жизни, реализации их способностей и талантов в социально-экономическом пространстве, передаче и тиражировании их бесценного жизненного и профессионального опыта.
Участниками программы могут стать граждане РФ, принимавшие или принимающие участие в специальной военной операции, с высшим образованием и управленческим опытом, несудимые. Для участия в проекте фронтовикам необходимо заполнить анкету и написать эссе, пройти тестирование и собеседование. Кандидаты, показавшие лучшие результаты, будут зачислены на обучение, которое начнется 1 августа 2025 года и продлится один год.
На этапе обучения ветераны и бойцы освоят современные методы и технологии управления, командной работы и личностного развития, получат навыки стратегического и проектного управления, бережливого менеджмента, развития кадров и талантов. Полученные знания и компетенции позволят фронтовикам реализоваться в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в системе патриотического воспитания детей и работы с молодежью.
Трудоустройство участников программы начнется в процессе обучения и завершится до 1 декабря 2026 года. Причем в соответствии с поручением губернатора области трудоустроены должны быть все участники программы.
Прием заявок на участие в проекте осуществляется до 31 марта 2025 года.
Это уже второй региональный проект, нацеленный на поддержку в трудоустройстве ветеранов и участников специальной военной операции. В Белгородской области также действует программа "Время СВОих героев", которая призвана обучить военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий к мирной жизни, навыкам предпринимательской деятельности. В 2024 году в проекте приняли участие более 40 человек. Гранты на развитие собственного дела получили 19 ветеранов специальной военной операции.