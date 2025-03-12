https://ria.ru/20250312/svo-2004568572.html

Более 240 заявок подали участники СВО на белгородский кадровый проект

Более 240 заявок подали участники СВО на белгородский кадровый проект - РИА Новости, 12.03.2025

Более 240 заявок подали участники СВО на белгородский кадровый проект

На участие в региональном кадровом проекте "Сталь" подано более 240 заявок от участников и ветеранов СВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:40:00+03:00

2025-03-12T16:40:00+03:00

2025-03-12T16:40:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 12 мар - РИА Новости. На участие в региональном кадровом проекте "Сталь" подано более 240 заявок от участников и ветеранов СВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Программа заработала в Белгородской области по поручению президента РФ Владимира Путина в феврале 2025 года для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. "Для участия в региональном проекте заявки подали 243 бойца, из которых 15 удостоены орденов Мужества - и все они являются белгородцами", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор отметил, что участниками проекта могут стать как ветераны специальной военной операции, так и бойцы, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне СВО. "Я очень рад, что такая большая востребованность. И очень хочется, конечно, особенно после окончания специальной военной операции, чтобы те участники, которые сейчас с оружием в руках воюют, смогли приступить к очному образованию. Их зачисляем, и к очному обучению они приступят после окончания СВО", - сказал Гладков. Региональный проект "Сталь" создан по аналогии с федеральной программой "Время героев". Программа – одна из форм помощи участникам СВО в адаптации к мирной жизни, реализации их способностей и талантов в социально-экономическом пространстве, передаче и тиражировании их бесценного жизненного и профессионального опыта. Участниками программы могут стать граждане РФ, принимавшие или принимающие участие в специальной военной операции, с высшим образованием и управленческим опытом, несудимые. Для участия в проекте фронтовикам необходимо заполнить анкету и написать эссе, пройти тестирование и собеседование. Кандидаты, показавшие лучшие результаты, будут зачислены на обучение, которое начнется 1 августа 2025 года и продлится один год. На этапе обучения ветераны и бойцы освоят современные методы и технологии управления, командной работы и личностного развития, получат навыки стратегического и проектного управления, бережливого менеджмента, развития кадров и талантов. Полученные знания и компетенции позволят фронтовикам реализоваться в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в системе патриотического воспитания детей и работы с молодежью. Трудоустройство участников программы начнется в процессе обучения и завершится до 1 декабря 2026 года. Причем в соответствии с поручением губернатора области трудоустроены должны быть все участники программы. Прием заявок на участие в проекте осуществляется до 31 марта 2025 года. Это уже второй региональный проект, нацеленный на поддержку в трудоустройстве ветеранов и участников специальной военной операции. В Белгородской области также действует программа "Время СВОих героев", которая призвана обучить военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий к мирной жизни, навыкам предпринимательской деятельности. В 2024 году в проекте приняли участие более 40 человек. Гранты на развитие собственного дела получили 19 ветеранов специальной военной операции.

https://ria.ru/20250310/gladkov-2004096438.html

https://ria.ru/20250306/mlrd-2003351231.html

https://ria.ru/20250304/baza-2002916591.html

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