https://ria.ru/20250312/svo-2004567438.html
Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни
Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни - РИА Новости, 12.03.2025
Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни
Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:36:00+03:00
2025-03-12T16:36:00+03:00
2025-03-12T16:36:00+03:00
видео
спецоперация
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004561851_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27cadee57a557490b59829d52d21499c.jpg
Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ. "Еще вчера здесь были ВСУ. Сейчас же это наш командный пункт", – рассказал морской пехотинец. Об освобождении населенного пункта Минобороны объявило в среду.
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004561851_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b9d52a27211fbf7b9b65f7d8a7c3434c.jpg
"Еще вчера здесь были ВСУ. Сейчас это наш командный пункт". Боец об освобождении Казачьей Локни
Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ. "Еще вчера здесь были ВСУ. Сейчас же это наш командный пункт", – рассказал морской пехотинец. Об освобождении населенного пункта Минобороны объявило в среду.
2025-03-12T16:36
true
PT4M14S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, спецоперация, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, видео
Видео, Спецоперация, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область
Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни
Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ.
2025-03-12T16:36
true
PT4M14S
Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни
Читать ria.ru в
Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ.
"Еще вчера здесь были ВСУ. Сейчас же это наш командный пункт", – рассказал морской пехотинец. Об освобождении населенного пункта Минобороны объявило в среду.