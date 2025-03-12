https://ria.ru/20250312/svo-2004567438.html

Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни

Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни - РИА Новости, 12.03.2025

Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни

Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:36:00+03:00

2025-03-12T16:36:00+03:00

2025-03-12T16:36:00+03:00

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Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ. "Еще вчера здесь были ВСУ. Сейчас же это наш командный пункт", – рассказал морской пехотинец. Об освобождении населенного пункта Минобороны объявило в среду.

курская область

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"Еще вчера здесь были ВСУ. Сейчас это наш командный пункт". Боец об освобождении Казачьей Локни

Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ. "Еще вчера здесь были ВСУ. Сейчас же это наш командный пункт", – рассказал морской пехотинец. Об освобождении населенного пункта Минобороны объявило в среду.

2025-03-12T16:36

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