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Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни - РИА Новости, 12.03.2025
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16:36 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/svo-2004567438.html
Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни
Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни - РИА Новости, 12.03.2025
Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни
Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ. РИА Новости, 12.03.2025
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видео
спецоперация
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
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Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ. "Еще вчера здесь были ВСУ. Сейчас же это наш командный пункт", – рассказал морской пехотинец. Об освобождении населенного пункта Минобороны объявило в среду.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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"Еще вчера здесь были ВСУ. Сейчас это наш командный пункт". Боец об освобождении Казачьей Локни
Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ. "Еще вчера здесь были ВСУ. Сейчас же это наш командный пункт", – рассказал морской пехотинец. Об освобождении населенного пункта Минобороны объявило в среду.
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видео, спецоперация, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, видео
Видео, Спецоперация, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область
Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни
Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ.
2025-03-12T16:36
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Российский боец рассказал об освобождении Казачьей Локни

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Корреспондент РИА Новости побывала на позициях бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в окрестностях Казачьей Локни, откуда бежали ВСУ.
"Еще вчера здесь были ВСУ. Сейчас же это наш командный пункт", – рассказал морской пехотинец. Об освобождении населенного пункта Минобороны объявило в среду.
 
ВидеоСпецоперацияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская область
 
 
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