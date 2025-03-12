https://ria.ru/20250312/svo-2004565312.html

Ветеранов СВО начали бесплатно обучать вождению в Тверской области

Ветеранов СВО начали бесплатно обучать вождению в Тверской области - РИА Новости, 12.03.2025

Ветеранов СВО начали бесплатно обучать вождению в Тверской области

В Тверской области стартовало бесплатное обучение вождению участников специальной военной операции с нарушением опорно-двигательного аппарата; для этих целей... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:29:00+03:00

2025-03-12T16:29:00+03:00

2025-03-12T16:29:00+03:00

тверская область

игорь руденя

сво

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004564579_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_51f91676ff361879f583208f2cf64d22.jpg

ТВЕРЬ, 12 мар - РИА Новости. В Тверской области стартовало бесплатное обучение вождению участников специальной военной операции с нарушением опорно-двигательного аппарата; для этих целей при поддержке правительства региона закуплены два автомобиля с автоматической и механической коробками передач, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья. "Обучение вождению категории "B" будет проводиться за счет региона на автомобилях с механической и с автоматической коробками передач. Самое главное сейчас – по максимуму создать возможности для участников специальной военной операции", – отметил губернатор Игорь Руденя. Обучение организовано по инициативе регионального отделения фонда "Защитники Отечества" на базе ДОСААФ. Приобретенные машины переоборудованы под ручное управление. "Нам без передвижения всем очень тяжело. Вождение, по сути, наша жизнь. Без вождения мы просто не сможем никуда добраться, а переделанная коробка под ручное управление поможет адаптироваться", - сказал участник СВО Артем Кожухов. Сегодня в Тверской области действует целый комплекс мер поддержки защитников Отечества и членов их семей. Они получают помощь при газификации домовладений, устройстве детей в детсады, учреждения допобразования. Ряду категорий бесплатно предоставляются в собственность земельные участки. По поручению губернатора проводится расширенная диспансеризация участников СВО. Кроме этого, в Верхневолжье ведется работа по созданию условий для трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Вернувшись с передовой, участники СВО могут выбрать различные пути профессионального развития и получить поддержку при поиске работы.

https://ria.ru/20250311/rudenya-2004358776.html

https://ria.ru/20250310/dogazifikatsiya-2004065239.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, сво, тверская область