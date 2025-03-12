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Ветеранов СВО начали бесплатно обучать вождению в Тверской области - РИА Новости, 12.03.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:29 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/svo-2004565312.html
Ветеранов СВО начали бесплатно обучать вождению в Тверской области
Ветеранов СВО начали бесплатно обучать вождению в Тверской области - РИА Новости, 12.03.2025
Ветеранов СВО начали бесплатно обучать вождению в Тверской области
В Тверской области стартовало бесплатное обучение вождению участников специальной военной операции с нарушением опорно-двигательного аппарата; для этих целей... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:29:00+03:00
2025-03-12T16:29:00+03:00
тверская область
игорь руденя
сво
тверская область
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ТВЕРЬ, 12 мар - РИА Новости. В Тверской области стартовало бесплатное обучение вождению участников специальной военной операции с нарушением опорно-двигательного аппарата; для этих целей при поддержке правительства региона закуплены два автомобиля с автоматической и механической коробками передач, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья. "Обучение вождению категории "B" будет проводиться за счет региона на автомобилях с механической и с автоматической коробками передач. Самое главное сейчас – по максимуму создать возможности для участников специальной военной операции", – отметил губернатор Игорь Руденя. Обучение организовано по инициативе регионального отделения фонда "Защитники Отечества" на базе ДОСААФ. Приобретенные машины переоборудованы под ручное управление. "Нам без передвижения всем очень тяжело. Вождение, по сути, наша жизнь. Без вождения мы просто не сможем никуда добраться, а переделанная коробка под ручное управление поможет адаптироваться", - сказал участник СВО Артем Кожухов. Сегодня в Тверской области действует целый комплекс мер поддержки защитников Отечества и членов их семей. Они получают помощь при газификации домовладений, устройстве детей в детсады, учреждения допобразования. Ряду категорий бесплатно предоставляются в собственность земельные участки. По поручению губернатора проводится расширенная диспансеризация участников СВО. Кроме этого, в Верхневолжье ведется работа по созданию условий для трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Вернувшись с передовой, участники СВО могут выбрать различные пути профессионального развития и получить поддержку при поиске работы.
https://ria.ru/20250311/rudenya-2004358776.html
https://ria.ru/20250310/dogazifikatsiya-2004065239.html
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игорь руденя, сво, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, СВО, Тверская область
Ветеранов СВО начали бесплатно обучать вождению в Тверской области

Ветеранов спецоперации начали бесплатно обучать вождению в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВетеранов СВО начали бесплатно обучать вождению в Тверской области
Ветеранов СВО начали бесплатно обучать вождению в Тверской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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Дзен
ТВЕРЬ, 12 мар - РИА Новости. В Тверской области стартовало бесплатное обучение вождению участников специальной военной операции с нарушением опорно-двигательного аппарата; для этих целей при поддержке правительства региона закуплены два автомобиля с автоматической и механической коробками передач, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.
"Обучение вождению категории "B" будет проводиться за счет региона на автомобилях с механической и с автоматической коробками передач. Самое главное сейчас – по максимуму создать возможности для участников специальной военной операции", – отметил губернатор Игорь Руденя.
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Обучение организовано по инициативе регионального отделения фонда "Защитники Отечества" на базе ДОСААФ. Приобретенные машины переоборудованы под ручное управление.
"Нам без передвижения всем очень тяжело. Вождение, по сути, наша жизнь. Без вождения мы просто не сможем никуда добраться, а переделанная коробка под ручное управление поможет адаптироваться", - сказал участник СВО Артем Кожухов.
Сегодня в Тверской области действует целый комплекс мер поддержки защитников Отечества и членов их семей. Они получают помощь при газификации домовладений, устройстве детей в детсады, учреждения допобразования. Ряду категорий бесплатно предоставляются в собственность земельные участки. По поручению губернатора проводится расширенная диспансеризация участников СВО.
Кроме этого, в Верхневолжье ведется работа по созданию условий для трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Вернувшись с передовой, участники СВО могут выбрать различные пути профессионального развития и получить поддержку при поиске работы.
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