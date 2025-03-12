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Из Суджи эвакуировали 68 мирных жителей - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 12.03.2025 (обновлено: 21:59 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004615368.html
Из Суджи эвакуировали 68 мирных жителей
Из Суджи эвакуировали 68 мирных жителей - РИА Новости, 12.03.2025
Из Суджи эвакуировали 68 мирных жителей
Из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не понадобилась, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T20:18:00+03:00
2025-03-12T21:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
александр хинштейн
россия
общество
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не понадобилась, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Самые долгожданные новости: 68 наших граждан силами военных и волонтеров эвакуированы с территории Суджи!" — написал он. По его словам, сейчас 52 человека уже размещены в ПВР региона, 16 человек забрали родственники."Людей сразу же осмотрели врачи скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. По предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась!" — уточнил Хинштейн.Всех размещенных в ПВР повторно осмотрят медики районных больниц, закрепленных за пунктами временного размещения, при необходимости им окажут помощь, добавил он."На местах прямо сейчас работают сотрудники МЧС, Минздрава, комитета региональной безопасности, полиции. Они оперативно отрабатывают все поступающие вопросы от наших жителей", — отметил Хинштейн.Он выразил благодарность военным, АНО "Патриот", сотрудникам Росгвардии, МЧС и медикам, которые помогали в эвакуации жителей."Это волнительный и долгожданный момент не только для курян, но и для всех жителей нашей страны, которые все это время болели и переживали за наших людей! Уверен, что это только начало и количество спасенных людей будет расти!" — подчеркнул врио губернатора.Ранее в среду командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", рассказал агентству, что российский флаг подняли на центральной площади Суджи.Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории.Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250312/vsu-2004609350.html
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суджа
курская область
россия
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Первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные
РИА Новости публикует первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные
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суджа, курская область, александр хинштейн, россия, общество, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Киев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из Суджи эвакуировали 68 мирных жителей

Военные и волонтеры эвакуировали 68 мирных жителей из Суджи

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramЭвакуация российских граждан с территории Суджи силами военных и волонтеров
Эвакуация российских граждан с территории Суджи силами военных и волонтеров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Эвакуация российских граждан с территории Суджи силами военных и волонтеров
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Из Суджи эвакуировали 68 граждан, их осмотрели врачи, по предварительной информации, экстренная госпитализация никому не понадобилась, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Самые долгожданные новости: 68 наших граждан силами военных и волонтеров эвакуированы с территории Суджи!" — написал он.
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По его словам, сейчас 52 человека уже размещены в ПВР региона, 16 человек забрали родственники.
"Людей сразу же осмотрели врачи скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. По предварительной информации, экстренная госпитализация никому не потребовалась!" — уточнил Хинштейн.
Всех размещенных в ПВР повторно осмотрят медики районных больниц, закрепленных за пунктами временного размещения, при необходимости им окажут помощь, добавил он.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
"На местах прямо сейчас работают сотрудники МЧС, Минздрава, комитета региональной безопасности, полиции. Они оперативно отрабатывают все поступающие вопросы от наших жителей", — отметил Хинштейн.
Он выразил благодарность военным, АНО "Патриот", сотрудникам Росгвардии, МЧС и медикам, которые помогали в эвакуации жителей.
"Это волнительный и долгожданный момент не только для курян, но и для всех жителей нашей страны, которые все это время болели и переживали за наших людей! Уверен, что это только начало и количество спасенных людей будет расти!" — подчеркнул врио губернатора.
Ранее в среду командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", рассказал агентству, что российский флаг подняли на центральной площади Суджи.
Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории.
Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.
Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьАлександр ХинштейнРоссияОбществоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКиевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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