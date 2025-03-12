https://ria.ru/20250312/sudzha-2004581834.html
Появились первые кадры из центра Суджи
Появились первые кадры из центра Суджи - РИА Новости, 12.03.2025
Появились первые кадры из центра Суджи
Появились первые кадры из освобожденного от ВСУ центра Суджи, они попали в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:35:00+03:00
2025-03-12T17:35:00+03:00
2025-03-12T17:35:00+03:00
суджа
курская область
вооруженные силы украины
киев
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Появились первые кадры из освобожденного от ВСУ центра Суджи, они попали в распоряжение РИА Новости.На видео можно увидеть разрушения на улицах города, нанесенные украинскими войсками. Среди прочего на дороге разбросаны части кровли домов, кирпичи и брусчатка, у зданий выбиты окна. Ранее в среду командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" рассказал агентству, что Российский флаг подняли на центральной площади города Суджи. Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории.Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они начали масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250312/voennye-2004452599.html
суджа
курская область
киев
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные
РИА Новости публикует первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные
2025-03-12T17:35
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Российский флаг поднят у администрации Суджи
Российский флаг поднят у администрации Суджи, центр города возвращен под контроль ВС России, сообщил РИА Новости комбат из группировки "Север".
Видео есть в распоряжении агентства.
2025-03-12T17:35
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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суджа, курская область, вооруженные силы украины, киев
Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Киев
Появились первые кадры из центра Суджи
РИА Новости показали первые кадры из освобожденного центра Суджи
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Появились первые кадры из освобожденного от ВСУ центра Суджи, они попали в распоряжение РИА Новости.
На видео можно увидеть разрушения на улицах города, нанесенные украинскими войсками. Среди прочего на дороге разбросаны части кровли домов, кирпичи и брусчатка, у зданий выбиты окна.
Ранее в среду командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" рассказал агентству, что Российский флаг подняли на центральной площади города Суджи
.
Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ
вторглись в Курскую область
с целью захвата российской территории.
Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев
снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они начали масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.
Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.