https://ria.ru/20250312/sudzha-2004581834.html

Появились первые кадры из центра Суджи

Появились первые кадры из центра Суджи - РИА Новости, 12.03.2025

Появились первые кадры из центра Суджи

Появились первые кадры из освобожденного от ВСУ центра Суджи, они попали в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:35:00+03:00

2025-03-12T17:35:00+03:00

2025-03-12T17:35:00+03:00

суджа

курская область

вооруженные силы украины

киев

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар — РИА Новости. Появились первые кадры из освобожденного от ВСУ центра Суджи, они попали в распоряжение РИА Новости.На видео можно увидеть разрушения на улицах города, нанесенные украинскими войсками. Среди прочего на дороге разбросаны части кровли домов, кирпичи и брусчатка, у зданий выбиты окна. Ранее в среду командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север" рассказал агентству, что Российский флаг подняли на центральной площади города Суджи. Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории.Самым крупным населенным пунктом, который они смогли взять под контроль, стала Суджа. Поэтому город использовался как основной логистический хаб, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Российские войска остановили продвижение противника и начали планомерно выдавливать его из региона. В конце прошлой недели они начали масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили множество населенных пунктов, включая Старую Сорочину, Малую Локню, Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку и другие.Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 66 тысяч солдат, около 400 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250312/voennye-2004452599.html

суджа

курская область

киев

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Первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные РИА Новости публикует первые кадры из центра Суджи, контроль над которым вернули российские военные 2025-03-12T17:35 true PT0M07S

Российский флаг поднят у администрации Суджи Российский флаг поднят у администрации Суджи, центр города возвращен под контроль ВС России, сообщил РИА Новости комбат из группировки "Север". Видео есть в распоряжении агентства. 2025-03-12T17:35 true PT0M38S

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суджа, курская область, вооруженные силы украины, киев