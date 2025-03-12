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Кадыров показал кадры с бойцами в газовой трубе в Судже - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 12.03.2025 (обновлено: 16:00 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/sudzha-2004548155.html
Кадыров показал кадры с бойцами в газовой трубе в Судже
Кадыров показал кадры с бойцами в газовой трубе в Судже - РИА Новости, 12.03.2025
Кадыров показал кадры с бойцами в газовой трубе в Судже
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале назвал операцию по прорыву в тыл ВСУ по газовой трубе одной из самых смелых и эффективных. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:30:00+03:00
2025-03-12T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
рамзан кадыров
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 12 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале назвал операцию по прорыву в тыл ВСУ по газовой трубе одной из самых смелых и эффективных. "Кадры из той самой газовой трубы, по которой пробирались в тыл противника бойцы ВС России в ходе знаменитой операции "Поток". Она вошла в историю как одна из самых смелых и эффективных, благодаря которой наши войска сумели прорвать оборону ВСУ", — написал он.В операции принимали участие и бойцы спецназа "Ахмат", в том числе из группы "Аида", добавил глава Чечни. Он отметил, что пять суток бойцы пробирались по газовой трубе в тыл противника и хладнокровно прошли 15 километров в сложнейших условиях, а затем нанесли молниеносный удар по врагу. "Операция была дерзкой, но прежде всего невероятно эффективной. Высочайшая подготовка, решительность и слаженность действий бойцов позволили достигнуть цели и нанести сокрушительный удар по врагу", — подчеркнул Кадыров.По его словам, особого внимания заслуживает командир отряда Аид, под руководством которого группа действовала как единый механизм. В конце минувшей недели российская армия начала масштабное наступление в Курской области. Важным его элементом стал прорыв в тыл украинских войск в Судже. Для этого разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады и группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр, воспользовавшись неработающим газопроводом, по которому раньше российский газ поставлялся в Европу. Из трубы откачали газ и закачали кислород, оборудовали выходы на поверхность и накопители для личного состава, организовали запасы боеприпасов, еды и воды. Около 800 бойцов в течение четырех суток маленькими группами пробирались по трубе диаметром не более полутора метров. После получения команды на штурм они вышли на поверхность и сразу же заняли промзону в Судже. Для противника атака оказалась полной неожиданностью и привела к его дезориентации и панике.
https://ria.ru/20250311/desantniki-2004427842.html
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Опубликованные Рамзаном Кадыровым кадры операции "Поток"
Опубликованные Рамзаном Кадыровым кадры операции "Поток"
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суджа, курская область, рамзан кадыров, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Рамзан Кадыров, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Кадыров показал кадры с бойцами в газовой трубе в Судже

Кадыров показал кадры с устроившими привал в трубе в Судже бойцами ВС России

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ГРОЗНЫЙ, 12 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале назвал операцию по прорыву в тыл ВСУ по газовой трубе одной из самых смелых и эффективных.
"Кадры из той самой газовой трубы, по которой пробирались в тыл противника бойцы ВС России в ходе знаменитой операции "Поток". Она вошла в историю как одна из самых смелых и эффективных, благодаря которой наши войска сумели прорвать оборону ВСУ", — написал он.
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В операции принимали участие и бойцы спецназа "Ахмат", в том числе из группы "Аида", добавил глава Чечни.
Он отметил, что пять суток бойцы пробирались по газовой трубе в тыл противника и хладнокровно прошли 15 километров в сложнейших условиях, а затем нанесли молниеносный удар по врагу.
"Операция была дерзкой, но прежде всего невероятно эффективной. Высочайшая подготовка, решительность и слаженность действий бойцов позволили достигнуть цели и нанести сокрушительный удар по врагу", — подчеркнул Кадыров.
По его словам, особого внимания заслуживает командир отряда Аид, под руководством которого группа действовала как единый механизм.
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В конце минувшей недели российская армия начала масштабное наступление в Курской области. Важным его элементом стал прорыв в тыл украинских войск в Судже. Для этого разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады и группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр, воспользовавшись неработающим газопроводом, по которому раньше российский газ поставлялся в Европу.
Из трубы откачали газ и закачали кислород, оборудовали выходы на поверхность и накопители для личного состава, организовали запасы боеприпасов, еды и воды. Около 800 бойцов в течение четырех суток маленькими группами пробирались по трубе диаметром не более полутора метров. После получения команды на штурм они вышли на поверхность и сразу же заняли промзону в Судже. Для противника атака оказалась полной неожиданностью и привела к его дезориентации и панике.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьРамзан КадыровВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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