Рейтинг@Mail.ru
Прокурор США запросил данные о бизнесе конгрессмена Виндмана - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 12.03.2025 (обновлено: 17:46 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ssha-2004570116.html
Прокурор США запросил данные о бизнесе конгрессмена Виндмана
Прокурор США запросил данные о бизнесе конгрессмена Виндмана - РИА Новости, 12.03.2025
Прокурор США запросил данные о бизнесе конгрессмена Виндмана
Временно исполняющий обязанности прокурора США в Вашингтоне, округ Колумбия Эдвард Мартин запросил информацию о бизнесе, основанном уроженцем Украины,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:45:00+03:00
2025-03-12T17:46:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004585383_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3b5e082e8104061457628ff30b909af8.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности прокурора США в Вашингтоне, округ Колумбия Эдвард Мартин запросил информацию о бизнесе, основанном уроженцем Украины, конгрессменом-демократом Евгением Виндманом, который связан с "поставками на Украину технологий и наращиванием потенциала для победы в конфликте", сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление самого Виндмана. В заявлении Виндмана говорится, что Мартин запросил подробные данные о владельцах и государственном финансировании компании Trident Support LLC. “Имеется запрос о разъяснении вашей личной финансовой информации. В частности, имеются вопросы по поводу того, получаете ли вы оплату за выполненную работу или по другим причинам", - цитирует газета письмо прокурора. Комментируя письмо прокурора, Виндман, который свидетельствовал по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в 2019 году, заявил, что Трамп намерен использовать государство в качестве инструмента для "запугивания" и "кампании возмездия". Мартин занял свой пост сразу после инаугурации президента Трампа в январе. Впоследствии Трамп номинировал Мартина на постоянную должность.
https://ria.ru/20250304/sdelka-2002867214.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004585383_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_39b2535b643a59422e3a80daece5c89c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Прокурор США запросил данные о бизнесе конгрессмена Виндмана

WP: прокурор США Мартин запросил информацию о бизнесе уроженца Украины Виндмана

© Getty Images / Anadolu/Nathan PosnerКонгрессмен Евгений Виндман
Конгрессмен Евгений Виндман - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Nathan Posner
Конгрессмен Евгений Виндман. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности прокурора США в Вашингтоне, округ Колумбия Эдвард Мартин запросил информацию о бизнесе, основанном уроженцем Украины, конгрессменом-демократом Евгением Виндманом, который связан с "поставками на Украину технологий и наращиванием потенциала для победы в конфликте", сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление самого Виндмана.
В заявлении Виндмана говорится, что Мартин запросил подробные данные о владельцах и государственном финансировании компании Trident Support LLC.
“Имеется запрос о разъяснении вашей личной финансовой информации. В частности, имеются вопросы по поводу того, получаете ли вы оплату за выполненную работу или по другим причинам", - цитирует газета письмо прокурора.
Комментируя письмо прокурора, Виндман, который свидетельствовал по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в 2019 году, заявил, что Трамп намерен использовать государство в качестве инструмента для "запугивания" и "кампании возмездия".
Мартин занял свой пост сразу после инаугурации президента Трампа в январе. Впоследствии Трамп номинировал Мартина на постоянную должность.
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Конгрессмен анонсировал подписание сорванной сделки с Украиной
4 марта, 00:40
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала