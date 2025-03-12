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Прокурор США запросил данные о бизнесе конгрессмена Виндмана
Прокурор США запросил данные о бизнесе конгрессмена Виндмана - РИА Новости, 12.03.2025
Прокурор США запросил данные о бизнесе конгрессмена Виндмана
Временно исполняющий обязанности прокурора США в Вашингтоне, округ Колумбия Эдвард Мартин запросил информацию о бизнесе, основанном уроженцем Украины,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:45:00+03:00
2025-03-12T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности прокурора США в Вашингтоне, округ Колумбия Эдвард Мартин запросил информацию о бизнесе, основанном уроженцем Украины, конгрессменом-демократом Евгением Виндманом, который связан с "поставками на Украину технологий и наращиванием потенциала для победы в конфликте", сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление самого Виндмана. В заявлении Виндмана говорится, что Мартин запросил подробные данные о владельцах и государственном финансировании компании Trident Support LLC. “Имеется запрос о разъяснении вашей личной финансовой информации. В частности, имеются вопросы по поводу того, получаете ли вы оплату за выполненную работу или по другим причинам", - цитирует газета письмо прокурора. Комментируя письмо прокурора, Виндман, который свидетельствовал по делу об импичменте президента США Дональда Трампа в 2019 году, заявил, что Трамп намерен использовать государство в качестве инструмента для "запугивания" и "кампании возмездия". Мартин занял свой пост сразу после инаугурации президента Трампа в январе. Впоследствии Трамп номинировал Мартина на постоянную должность.
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Прокурор США запросил данные о бизнесе конгрессмена Виндмана
WP: прокурор США Мартин запросил информацию о бизнесе уроженца Украины Виндмана