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Минтруд США сообщил о росте цен на яйца в феврале

Минтруд США сообщил о росте цен на яйца в феврале - РИА Новости, 12.03.2025

Минтруд США сообщил о росте цен на яйца в феврале

Индекс цен на яйца в США в феврале подскочил на 58,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:25:00+03:00

2025-03-12T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Индекс цен на яйца в США в феврале подскочил на 58,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. "Индекс (цен - ред.) на яйца увеличился на 58,8%", - говорится в релизе ведомства. В месячном выражении рост в феврале составил 10,4% после увеличения на 15,2% в январе к декабрю, отмечается в статистике. При этом общая инфляция в США по итогам февраля составила 2,8% в годовом выражении после 3% месяцем ранее. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.

https://ria.ru/20250119/ssha-1994425007.html

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