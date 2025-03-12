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Минтруд США сообщил о росте цен на яйца в феврале - РИА Новости, 12.03.2025
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16:25 12.03.2025 (обновлено: 16:57 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ssha-2004564313.html
Минтруд США сообщил о росте цен на яйца в феврале
Минтруд США сообщил о росте цен на яйца в феврале - РИА Новости, 12.03.2025
Минтруд США сообщил о росте цен на яйца в феврале
Индекс цен на яйца в США в феврале подскочил на 58,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Индекс цен на яйца в США в феврале подскочил на 58,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. "Индекс (цен - ред.) на яйца увеличился на 58,8%", - говорится в релизе ведомства. В месячном выражении рост в феврале составил 10,4% после увеличения на 15,2% в январе к декабрю, отмечается в статистике. При этом общая инфляция в США по итогам февраля составила 2,8% в годовом выражении после 3% месяцем ранее. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
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В мире, США
Минтруд США сообщил о росте цен на яйца в феврале

Минтруд США: индекс цен на яйца в феврале подскочил на 58,8% в годовом выражении

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Индекс цен на яйца в США в феврале подскочил на 58,8% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
"Индекс (цен - ред.) на яйца увеличился на 58,8%", - говорится в релизе ведомства.
В месячном выражении рост в феврале составил 10,4% после увеличения на 15,2% в январе к декабрю, отмечается в статистике.
При этом общая инфляция в США по итогам февраля составила 2,8% в годовом выражении после 3% месяцем ранее.
США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.
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