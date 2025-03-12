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США и Украина не обсуждали территориальные уступки, пишет Politico - РИА Новости, 12.03.2025
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14:34 12.03.2025 (обновлено: 14:35 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ssha-2004534644.html
США и Украина не обсуждали территориальные уступки, пишет Politico
США и Украина не обсуждали территориальные уступки, пишет Politico - РИА Новости, 12.03.2025
США и Украина не обсуждали территориальные уступки, пишет Politico
Представители США и Украины в ходе встречи в Саудовской Аравии не обсуждали территориальные уступки, пишет в среду газета Politico. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:34:00+03:00
2025-03-12T14:35:00+03:00
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сша
украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Представители США и Украины в ходе встречи в Саудовской Аравии не обсуждали территориальные уступки, пишет в среду газета Politico. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, заявил, что ее формат не располагал к обсуждению "очень конкретных деталей". "Стороны не обсудили территориальные уступки", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на украинского чиновника. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250312/rossija-2004502331.html
https://ria.ru/20250311/peregovory-2004385821.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Путин
США и Украина не обсуждали территориальные уступки, пишет Politico

Politico: США и Украина не обсуждали территориальные уступки в Саудовской Аравии

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Представители США и Украины в ходе встречи в Саудовской Аравии не обсуждали территориальные уступки, пишет в среду газета Politico.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, заявил, что ее формат не располагал к обсуждению "очень конкретных деталей".
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"Стороны не обсудили территориальные уступки", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на украинского чиновника.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВладимир Путин
 
 
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