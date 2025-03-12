США и Украина не обсуждали территориальные уступки, пишет Politico
Politico: США и Украина не обсуждали территориальные уступки в Саудовской Аравии
© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Представители США и Украины в ходе встречи в Саудовской Аравии не обсуждали территориальные уступки, пишет в среду газета Politico.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, заявил, что ее формат не располагал к обсуждению "очень конкретных деталей".
"Стороны не обсудили территориальные уступки", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на украинского чиновника.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.