https://ria.ru/20250312/ssha-2004534644.html

США и Украина не обсуждали территориальные уступки, пишет Politico

США и Украина не обсуждали территориальные уступки, пишет Politico - РИА Новости, 12.03.2025

США и Украина не обсуждали территориальные уступки, пишет Politico

Представители США и Украины в ходе встречи в Саудовской Аравии не обсуждали территориальные уступки, пишет в среду газета Politico. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:34:00+03:00

2025-03-12T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Представители США и Украины в ходе встречи в Саудовской Аравии не обсуждали территориальные уступки, пишет в среду газета Politico. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, заявил, что ее формат не располагал к обсуждению "очень конкретных деталей". "Стороны не обсудили территориальные уступки", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на украинского чиновника. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250312/rossija-2004502331.html

https://ria.ru/20250311/peregovory-2004385821.html

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