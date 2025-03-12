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Эксперт: США могут столкнуться с проблемами при добыче минералов на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
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12:50 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/ssha-2004505679.html
Эксперт: США могут столкнуться с проблемами при добыче минералов на Украине
Эксперт: США могут столкнуться с проблемами при добыче минералов на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
Эксперт: США могут столкнуться с проблемами при добыче минералов на Украине
США заинтересованы в титане, литии, уране и графите с Украины, но Штаты могут столкнуться с трудностями при разработке месторождений, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:50:00+03:00
2025-03-12T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США заинтересованы в титане, литии, уране и графите с Украины, но Штаты могут столкнуться с трудностями при разработке месторождений, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Накануне американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что сделка по полезным ископаемым сохраняет значение. Лидеры США и Украины поручили своим правительствам завершить ее подписание, отметил он. "На Украине нет крупных известных месторождений редкоземельных металлов. При этом на Украине есть значительные запасы титана, урана, лития и ряда других металлов, которые классифицируются как критически важные минеральные ресурсы", - рассказал начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. "С учетом достаточно низких цен, например, на литий, есть определенные вопросы по эффективности разработки украинских месторождений. В любом случае, новые проекты по добыче критически важных минеральных ресурсов являются достаточно капиталоемкими и требуют несколько лет для реализации", - уточнил он. Аналогичного мнения придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, США на Украине интересует "литий, уран, графит, титан". "Капитальные вложения можно оценить в объеме до 100 миллиардов долларов", - добавил аналитик. Он считает, что, возможно, какая-либо из частных американских компаний, связанных с правительством США или их оборонным ведомством, возьмется за разработку участков недр. "Среди трудностей, с которыми американские компании могут столкнуться на Украине, - нехватка необходимых специалистов, перебои с подачей электроэнергии, чрезмерная бюрократия … сложности с вывозом сырья по автомобильным и железным дорогам, не говоря уже про морские пути", - заключил Хазанов.
https://ria.ru/20250312/rossija-2004500811.html
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украина, сша, марко рубио, альфа-банк, в мире
Украина, США, Марко Рубио, Альфа-банк, В мире
Эксперт: США могут столкнуться с проблемами при добыче минералов на Украине

Хазанов: США могут столкнуться с бюрократией при добыче минералов на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США заинтересованы в титане, литии, уране и графите с Украины, но Штаты могут столкнуться с трудностями при разработке месторождений, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Накануне американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что сделка по полезным ископаемым сохраняет значение. Лидеры США и Украины поручили своим правительствам завершить ее подписание, отметил он.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Россия и США могут сотрудничать по редкоземельным металлам, заявил Кремль
Вчера, 12:38
"На Украине нет крупных известных месторождений редкоземельных металлов. При этом на Украине есть значительные запасы титана, урана, лития и ряда других металлов, которые классифицируются как критически важные минеральные ресурсы", - рассказал начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
"С учетом достаточно низких цен, например, на литий, есть определенные вопросы по эффективности разработки украинских месторождений. В любом случае, новые проекты по добыче критически важных минеральных ресурсов являются достаточно капиталоемкими и требуют несколько лет для реализации", - уточнил он.
Аналогичного мнения придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, США на Украине интересует "литий, уран, графит, титан". "Капитальные вложения можно оценить в объеме до 100 миллиардов долларов", - добавил аналитик. Он считает, что, возможно, какая-либо из частных американских компаний, связанных с правительством США или их оборонным ведомством, возьмется за разработку участков недр.
"Среди трудностей, с которыми американские компании могут столкнуться на Украине, - нехватка необходимых специалистов, перебои с подачей электроэнергии, чрезмерная бюрократия … сложности с вывозом сырья по автомобильным и железным дорогам, не говоря уже про морские пути", - заключил Хазанов.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп планирует организовать обработку металлов на военных базах, пишут СМИ
11 марта, 07:59
 
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