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Эксперт: США могут столкнуться с проблемами при добыче минералов на Украине

Эксперт: США могут столкнуться с проблемами при добыче минералов на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

Эксперт: США могут столкнуться с проблемами при добыче минералов на Украине

США заинтересованы в титане, литии, уране и графите с Украины, но Штаты могут столкнуться с трудностями при разработке месторождений, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США заинтересованы в титане, литии, уране и графите с Украины, но Штаты могут столкнуться с трудностями при разработке месторождений, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Накануне американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что сделка по полезным ископаемым сохраняет значение. Лидеры США и Украины поручили своим правительствам завершить ее подписание, отметил он. "На Украине нет крупных известных месторождений редкоземельных металлов. При этом на Украине есть значительные запасы титана, урана, лития и ряда других металлов, которые классифицируются как критически важные минеральные ресурсы", - рассказал начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. "С учетом достаточно низких цен, например, на литий, есть определенные вопросы по эффективности разработки украинских месторождений. В любом случае, новые проекты по добыче критически важных минеральных ресурсов являются достаточно капиталоемкими и требуют несколько лет для реализации", - уточнил он. Аналогичного мнения придерживается независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, США на Украине интересует "литий, уран, графит, титан". "Капитальные вложения можно оценить в объеме до 100 миллиардов долларов", - добавил аналитик. Он считает, что, возможно, какая-либо из частных американских компаний, связанных с правительством США или их оборонным ведомством, возьмется за разработку участков недр. "Среди трудностей, с которыми американские компании могут столкнуться на Украине, - нехватка необходимых специалистов, перебои с подачей электроэнергии, чрезмерная бюрократия … сложности с вывозом сырья по автомобильным и железным дорогам, не говоря уже про морские пути", - заключил Хазанов.

https://ria.ru/20250312/rossija-2004500811.html

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