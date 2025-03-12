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Лавров считает, что США не выйдут из НАТО

Лавров считает, что США не выйдут из НАТО - РИА Новости, 12.03.2025

Лавров считает, что США не выйдут из НАТО

США не выйдут из НАТО, хотя президент страны Дональд Трамп и высказывал требование к странам альянса нарастить соответствующие расходы для сохранения... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:08:00+03:00

2025-03-12T09:08:00+03:00

2025-03-12T09:08:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США не выйдут из НАТО, хотя президент страны Дональд Трамп и высказывал требование к странам альянса нарастить соответствующие расходы для сохранения американской защиты, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. "Не думаю, что американцы выйдут из НАТО. По крайней мере, президент США Дональд Трамп никогда даже не намекал на то, что это может произойти. Но он сказал прямо, что если страны-члены НАТО хотят, чтобы США их защищали и дали гарантии безопасности, то они должны платить столько, сколько необходимо. Ещё предстоит обсудить, сколько необходимо, – 2,5 или 5% (от ВВП)", - сказал министр в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Лавров при этом указал, что, как говорил Трамп, те, кто соответствует критериям по расходуемой на эти нужды доле ВВП, получат американские гарантии безопасности. Ранее Трамп требовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, несмотря на то, что ряд стран до сих пор не могут выполнить обязательства по расходам на уровне 2%. По словам генсека НАТО Марка Рютте, в настоящее время определяются целевые показатели для усиления вооруженных сил стран альянса, под которые и потребуется новое финансирование. Позднее Трамп заявил, что сомневается в готовности других участников НАТО защищать Штаты в случае необходимости, хотя у альянса есть потенциал, нужно оценить несправедливость в расходах на оборону. По его словам, США не будут защищать те страны НАТО, которые не тратят справедливый бюджет на оборону.

https://ria.ru/20250117/trebovanie-1993706357.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, марк рютте, нато