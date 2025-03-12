https://ria.ru/20250312/sport-2004622103.html

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания - РИА Новости, 12.03.2025

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания

Минпромторг России предложил с 1 сентября текущего года начать поэтапную обязательную маркировку продуктов спортивного питания, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:07:00+03:00

2025-03-12T21:07:00+03:00

2025-03-12T21:18:00+03:00

россия

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минпромторг России предложил с 1 сентября текущего года начать поэтапную обязательную маркировку продуктов спортивного питания, сообщили в ведомстве."Минпромторг России предлагает начать поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации пищевой продукции для питания спортсменов с 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.В Минпромторге отметили, что значительная часть участников, которые работают со "спортивным питанием", уже маркируют БАДы с 1 октября 2023 года, поэтому знакомы с системой маркировки. С инициативой обязательной маркировки спортпитания для комплексного подхода к защите здоровья потребителей выступили Роспотребнадзор и представители бизнес-сообщества.

https://ria.ru/20250312/minpromtorg-2004468024.html

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россия, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)