https://ria.ru/20250312/sport-2004622103.html
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания - РИА Новости, 12.03.2025
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания
Минпромторг России предложил с 1 сентября текущего года начать поэтапную обязательную маркировку продуктов спортивного питания, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:07:00+03:00
2025-03-12T21:07:00+03:00
2025-03-12T21:18:00+03:00
россия
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минпромторг России предложил с 1 сентября текущего года начать поэтапную обязательную маркировку продуктов спортивного питания, сообщили в ведомстве."Минпромторг России предлагает начать поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации пищевой продукции для питания спортсменов с 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.В Минпромторге отметили, что значительная часть участников, которые работают со "спортивным питанием", уже маркируют БАДы с 1 октября 2023 года, поэтому знакомы с системой маркировки. С инициативой обязательной маркировки спортпитания для комплексного подхода к защите здоровья потребителей выступили Роспотребнадзор и представители бизнес-сообщества.
https://ria.ru/20250312/minpromtorg-2004468024.html
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россия, общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Общество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортпитания с 1 сентября