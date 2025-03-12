https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004607387.html

Спецоперация, 12 марта: освобождение сел Новомарково и Днепроэнергия в ДНР

Спецоперация, 12 марта: освобождение сел Новомарково и Днепроэнергия в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025

Спецоперация, 12 марта: освобождение сел Новомарково и Днепроэнергия в ДНР

Подразделения группировок российских войск "Юг" и "Восток" освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:41:00+03:00

2025-03-12T19:41:00+03:00

2025-03-12T19:41:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировок российских войск "Юг" и "Восток" освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ за минувшие сутки составили более 1160 человек, следует из сводки военного ведомства. Российские военные на курском направлении освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 260 человек, уничтожен танк, сообщили в военном ведомстве. Российские войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в Кривом Роге, где находились французские наёмники и офицеры ВСУ, сообщил РИА Новости Владимир Рогов. По его словам, их готовили к заброске в Курскую область. Рубио о прекращении огняГоссекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на местах. Он отметил, что США рады, что Киев сел за стол переговоров, и если РФ "скажет да", Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании. Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, однако есть необходимость обсудить этот вопрос. Также он уточнил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. Он добавил, что основная часть переговоров с делегацией Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям. Госсекретарь США не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой. Не более чем междусобойчикиДепутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил РИА Новости, что любые переговоры по прекращению военного конфликта на Украине без учета позиции и интересов России - не более чем междусобойчики. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности. По словам законодателя, любые предложения, не соответствующие национальным интересам РФ, неприемлемы и не могут быть приняты. При этом, по его словам, Россия, также как и США, заинтересована в прекращении военного конфликта на Украине и установлении прочного мира, но вопрос, насколько на это готовы киевские власти, остается открытым. Реализация задуманного прекращения огняУкраина готова создать рабочую группу, которая займется подготовкой к реализации прекращения огня, если соответствующие договоренности с российской стороной будут достигнуты, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Как напомнил министр, во вторник на встрече в Саудовской Аравии "Украина поддержала и приняла предложение американской стороны о временном прекращении огня на 30 дней". Позднее заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности. На прежнем уровнеПоставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Сикорский уточнил у украинского министра, продолжает ли система Starlink работать на Украине. Сибига это подтвердил и поблагодарил Польшу за помощь. По словам главы МИД Украины, решение о возобновлении военной помощи через польский Жешув - также один из важнейших результатов переговоров в Саудовской Аравии. Обмен возобновилсяГлава национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной. Так, она написала в соцсети Х, что благодаря лидерству президента США Дональда Трампа сделан значительный шаг ближе к окончанию конфликта на Украине и по указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной завершена.

https://ria.ru/20250312/vsu-2004601264.html

https://ria.ru/20250312/zelenskiy-2004598449.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Освобождение села Днепроэнергия в ДНР Минобороны России показало кадры освобождения села Днепроэнергия в ДНР 2025-03-12T19:41 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, радослав сикорский, владимир зеленский, марко рубио