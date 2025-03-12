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Спецоперация, 12 марта: освобождение сел Новомарково и Днепроэнергия в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004607387.html
Спецоперация, 12 марта: освобождение сел Новомарково и Днепроэнергия в ДНР
Спецоперация, 12 марта: освобождение сел Новомарково и Днепроэнергия в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025
Спецоперация, 12 марта: освобождение сел Новомарково и Днепроэнергия в ДНР
Подразделения группировок российских войск "Юг" и "Восток" освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:41:00+03:00
2025-03-12T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
радослав сикорский
владимир зеленский
марко рубио
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировок российских войск "Юг" и "Восток" освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ за минувшие сутки составили более 1160 человек, следует из сводки военного ведомства. Российские военные на курском направлении освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 260 человек, уничтожен танк, сообщили в военном ведомстве. Российские войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в Кривом Роге, где находились французские наёмники и офицеры ВСУ, сообщил РИА Новости Владимир Рогов. По его словам, их готовили к заброске в Курскую область. Рубио о прекращении огняГоссекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на местах. Он отметил, что США рады, что Киев сел за стол переговоров, и если РФ "скажет да", Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании. Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, однако есть необходимость обсудить этот вопрос. Также он уточнил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. Он добавил, что основная часть переговоров с делегацией Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям. Госсекретарь США не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой. Не более чем междусобойчикиДепутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил РИА Новости, что любые переговоры по прекращению военного конфликта на Украине без учета позиции и интересов России - не более чем междусобойчики. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности. По словам законодателя, любые предложения, не соответствующие национальным интересам РФ, неприемлемы и не могут быть приняты. При этом, по его словам, Россия, также как и США, заинтересована в прекращении военного конфликта на Украине и установлении прочного мира, но вопрос, насколько на это готовы киевские власти, остается открытым. Реализация задуманного прекращения огняУкраина готова создать рабочую группу, которая займется подготовкой к реализации прекращения огня, если соответствующие договоренности с российской стороной будут достигнуты, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Как напомнил министр, во вторник на встрече в Саудовской Аравии "Украина поддержала и приняла предложение американской стороны о временном прекращении огня на 30 дней". Позднее заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности. На прежнем уровнеПоставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Сикорский уточнил у украинского министра, продолжает ли система Starlink работать на Украине. Сибига это подтвердил и поблагодарил Польшу за помощь. По словам главы МИД Украины, решение о возобновлении военной помощи через польский Жешув - также один из важнейших результатов переговоров в Саудовской Аравии. Обмен возобновилсяГлава национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной. Так, она написала в соцсети Х, что благодаря лидерству президента США Дональда Трампа сделан значительный шаг ближе к окончанию конфликта на Украине и по указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной завершена.
https://ria.ru/20250312/vsu-2004601264.html
https://ria.ru/20250312/zelenskiy-2004598449.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Освобождение села Днепроэнергия в ДНР
Минобороны России показало кадры освобождения села Днепроэнергия в ДНР
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PT1M40S
Поражение боевиков и техники ВСУ в ходе штурмовых действий в Судже
Минобороны опубликовало новые кадры поражения боевиков и техники ВСУ в ходе штурмовых действий в Судже.
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в мире, украина, сша, россия, радослав сикорский, владимир зеленский, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Радослав Сикорский, Владимир Зеленский, Марко Рубио

Спецоперация, 12 марта: освобождение сел Новомарково и Днепроэнергия в ДНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировок российских войск "Юг" и "Восток" освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Потери ВСУ за минувшие сутки составили более 1160 человек, следует из сводки военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили село Новомарково Донецкой Народной Республики.
Подразделения Южной группировки войск освободили село Новомарково Донецкой Народной Республики.
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили село Новомарково Донецкой Народной Республики.
Российские военные на курском направлении освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный, сообщило Минобороны РФ.
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 260 человек, уничтожен танк, сообщили в военном ведомстве.
Российские войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в Кривом Роге, где находились французские наёмники и офицеры ВСУ, сообщил РИА Новости Владимир Рогов. По его словам, их готовили к заброске в Курскую область.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Днепроэнергия в Донецкой Народной Республики.
Подразделения группировки войск Восток освободили поселок Днепроэнергия в Донецкой Народной Республики.
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Днепроэнергия в Донецкой Народной Республики.

Рубио о прекращении огня

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в случае согласия РФ на прекращение огня нужно определить, кому Москва и Киев доверят осуществлять мониторинг на местах.
Он отметил, что США рады, что Киев сел за стол переговоров, и если РФ "скажет да", Вашингтон сделает все возможное, чтобы продвинуться в урегулировании.
Рубио заявил, что гарантии безопасности для Киева предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира, однако есть необходимость обсудить этот вопрос.
Также он уточнил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки.
Он добавил, что основная часть переговоров с делегацией Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.
Госсекретарь США не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.

Не более чем междусобойчики

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил РИА Новости, что любые переговоры по прекращению военного конфликта на Украине без учета позиции и интересов России - не более чем междусобойчики.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
"Стремительный крах". В Британии пришли в ужас от положения ВСУ на фронте
Вчера, 18:52
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
По словам законодателя, любые предложения, не соответствующие национальным интересам РФ, неприемлемы и не могут быть приняты. При этом, по его словам, Россия, также как и США, заинтересована в прекращении военного конфликта на Украине и установлении прочного мира, но вопрос, насколько на это готовы киевские власти, остается открытым.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Зеленский сделал заявление о территориальных уступках
Вчера, 18:36

Реализация задуманного прекращения огня

Украина готова создать рабочую группу, которая займется подготовкой к реализации прекращения огня, если соответствующие договоренности с российской стороной будут достигнуты, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Радославом Сикорским.
Как напомнил министр, во вторник на встрече в Саудовской Аравии "Украина поддержала и приняла предложение американской стороны о временном прекращении огня на 30 дней". Позднее заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.

На прежнем уровне

Поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
Сикорский уточнил у украинского министра, продолжает ли система Starlink работать на Украине. Сибига это подтвердил и поблагодарил Польшу за помощь.
По словам главы МИД Украины, решение о возобновлении военной помощи через польский Жешув - также один из важнейших результатов переговоров в Саудовской Аравии.

Обмен возобновился

Глава национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной.
Так, она написала в соцсети Х, что благодаря лидерству президента США Дональда Трампа сделан значительный шаг ближе к окончанию конфликта на Украине и по указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной завершена.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияРадослав СикорскийВладимир ЗеленскийМарко Рубио
 
 
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