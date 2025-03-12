https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004554610.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.03.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:44:00+03:00

2025-03-12T16:44:00+03:00

2025-03-12T16:44:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

россия

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 12 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Кроме того, поразили 152 района скопления живой силы и техники противника, а также объекты аэродромной инфраструктуры, транспортное судно, перевозившее боеприпасы, цеха изготовления, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 91 дрон, три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области и освободила пять населенных пунктов: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Отражена контратака противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 260 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 657 самолетов, 283 вертолета, 46 361 беспилотник, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 127 танков и других бронемашин, 1526 реактивных систем залпового огня, 22 508 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 717 единиц автомобильной техники.

украина

россия

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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