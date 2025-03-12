https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441958.html

Десантники овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе Часова Яра

Десантники овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 12.03.2025

Десантники овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе Часова Яра

Ивановские и костромские десантники штурмом овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажек и промзоне Часова Яра, уничтожив до отделения пехоты... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T05:03:00+03:00

2025-03-12T05:03:00+03:00

2025-03-12T05:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ивановские и костромские десантники штурмом овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажек и промзоне Часова Яра, уничтожив до отделения пехоты противника и снайпера, сообщили в Минобороны России. "Штурмовые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии успешно продолжают боевые действия по освобождению Часова Яра в ДНР. В ходе упорных и продолжительных боев штурмовым подразделениям ВДВ удалось овладеть опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажной застройки и промышленной зоны города", — рассказали в ведомстве.Штурмовые группы ВДВ под прикрытием огня артиллерии, ударных БПЛА и бронегруппы на боевых машинах десанта с боем зашли на позиции противника, провели зачистку объектов и закрепились. "В ходе боя огнем из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов были уничтожены две пулеметные точки, до отделения пехоты и снайпер ВСУ, а также гексакоптер типа "Баба-яга", пытавшийся осуществить сбросы боеприпасов на штурмующих", — добавили в ведомстве Благодаря слаженным действиям, мужеству и героизму российских десантников поставленная задача была выполнена. "Последняя задача — мы брали четырехэтажку, где оккупанты засели. Два пулеметчика, восемь автоматчиков, снайпер. Мы брали его двумя группами. Мы закрепились не только на новом [месте в] пятиэтажке, где тоже штурманули на БМП, заехали, выгрузили флаг на том доме, который мы штурманули. Они просто бегут, сдают позиции и уходят", — рассказал командир штурмовой группы с позывным Зевс.Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441375.html

https://ria.ru/20250311/vsu-2004249297.html

https://ria.ru/20250312/vzryvy-2004436991.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)