https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441958.html
Десантники овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе Часова Яра
Десантники овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 12.03.2025
Десантники овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе Часова Яра
Ивановские и костромские десантники штурмом овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажек и промзоне Часова Яра, уничтожив до отделения пехоты... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T05:03:00+03:00
2025-03-12T05:03:00+03:00
2025-03-12T05:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ивановские и костромские десантники штурмом овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажек и промзоне Часова Яра, уничтожив до отделения пехоты противника и снайпера, сообщили в Минобороны России. "Штурмовые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии успешно продолжают боевые действия по освобождению Часова Яра в ДНР. В ходе упорных и продолжительных боев штурмовым подразделениям ВДВ удалось овладеть опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажной застройки и промышленной зоны города", — рассказали в ведомстве.Штурмовые группы ВДВ под прикрытием огня артиллерии, ударных БПЛА и бронегруппы на боевых машинах десанта с боем зашли на позиции противника, провели зачистку объектов и закрепились. "В ходе боя огнем из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов были уничтожены две пулеметные точки, до отделения пехоты и снайпер ВСУ, а также гексакоптер типа "Баба-яга", пытавшийся осуществить сбросы боеприпасов на штурмующих", — добавили в ведомстве Благодаря слаженным действиям, мужеству и героизму российских десантников поставленная задача была выполнена. "Последняя задача — мы брали четырехэтажку, где оккупанты засели. Два пулеметчика, восемь автоматчиков, снайпер. Мы брали его двумя группами. Мы закрепились не только на новом [месте в] пятиэтажке, где тоже штурманули на БМП, заехали, выгрузили флаг на том доме, который мы штурманули. Они просто бегут, сдают позиции и уходят", — рассказал командир штурмовой группы с позывным Зевс.Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441375.html
https://ria.ru/20250311/vsu-2004249297.html
https://ria.ru/20250312/vzryvy-2004436991.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a9995fb5193d8953cc754714519d0ec5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Десантники овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе Часова Яра
Минобороны: десантники овладели крупными опорниками ВСУ в районе Часова Яра
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ивановские и костромские десантники штурмом овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажек и промзоне Часова Яра, уничтожив до отделения пехоты противника и снайпера, сообщили в Минобороны России.
«
"Штурмовые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии успешно продолжают боевые действия по освобождению Часова Яра в ДНР. В ходе упорных и продолжительных боев штурмовым подразделениям ВДВ удалось овладеть опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажной застройки и промышленной зоны города", — рассказали в ведомстве.
Штурмовые группы ВДВ под прикрытием огня артиллерии, ударных БПЛА и бронегруппы на боевых машинах десанта с боем зашли на позиции противника, провели зачистку объектов и закрепились.
"В ходе боя огнем из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов были уничтожены две пулеметные точки, до отделения пехоты и снайпер ВСУ, а также гексакоптер типа "Баба-яга", пытавшийся осуществить сбросы боеприпасов на штурмующих", — добавили в ведомстве
Благодаря слаженным действиям, мужеству и героизму российских десантников поставленная задача была выполнена.
"Последняя задача — мы брали четырехэтажку, где оккупанты засели. Два пулеметчика, восемь автоматчиков, снайпер. Мы брали его двумя группами. Мы закрепились не только на новом [месте в] пятиэтажке, где тоже штурманули на БМП, заехали, выгрузили флаг на том доме, который мы штурманули. Они просто бегут, сдают позиции и уходят", — рассказал командир штурмовой группы с позывным Зевс.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.