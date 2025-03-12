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Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой. Трансляция
Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой. Трансляция - РИА Новости, 12.03.2025
Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой. Трансляция
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:45:00+03:00
2025-03-12T21:45:00+03:00
2025-03-12T21:50:00+03:00
россия
владимир путин
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Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
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Путин в пункте управления Курской группировкой
Путин в пункте управления Курской группировкой
2025-03-12T21:45
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РИА Новости
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой. Трансляция
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
2025-03-12T21:45
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PT10M44S
Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.