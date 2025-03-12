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В Подмосковье за четыре года выявили 209 случаев нападения собак на детей - РИА Новости, 12.03.2025
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15:00 12.03.2025
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В Подмосковье за четыре года выявили 209 случаев нападения собак на детей
В Подмосковье за четыре года выявили 209 случаев нападения собак на детей - РИА Новости, 12.03.2025
В Подмосковье за четыре года выявили 209 случаев нападения собак на детей
Почти 210 случаев нападения собак на детей зарегистрировано в Подмосковье за последние четыре года, в 58 из них агрессию проявили бродячие собаки, сообщила в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:00:00+03:00
2025-03-12T15:00:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
госдума рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Почти 210 случаев нападения собак на детей зарегистрировано в Подмосковье за последние четыре года, в 58 из них агрессию проявили бродячие собаки, сообщила в среду уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Законопроект о праве регионов принимать решение, содержать бездомных собак в приютах или усыплять, готовят в Госдуме, сообщила ранее глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. По ее словам, депутаты также готовят поправку о том, что все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю запрещен. Кроме того, отловленные животные должны содержаться не менее 30 дней для поиска хозяина до принятия решения об усыплении. Регионы могут увеличить этот срок. "По статистике, которую мы собрали по отчетам КДН (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – ред.) и сообщениям, поступающим на пульт 112, за последние четыре года в Подмосковье произошло 209 случаев нападения собак на детей, в 58 из них агрессию проявили именно бродячие собаки", - написала Мишонова в своем Telegram-канале. Омбудсмен считает, что проблему нападений собак на людей нельзя решить только путем создания приютов, отловом бродячих животных, их стерилизацией и чипированием. "Нам нужно наводить порядок в вопросе содержания домашних собак, повышать ответственность владельцев, вводить налог на содержание, а может и страховку на случай, если питомец кого-то укусит. Кроме того, если хозяин по какой-то причине оставил собаку, обязательно должны быть предусмотрены штрафы или обязанность оплачивать содержание собаки в приюте", - добавила Мишонова. Кроме того, по ее словам, бродячим собакам не место в населенных пунктах, а домашние собаки должны быть обязательно на поводке и в наморднике. "Хочется, чтобы перед нами не стоял выбор: дети или собаки! Нужно навести порядок и тогда дети будут в безопасности", - заявила омбудсмен.
https://ria.ru/20250311/gosduma-2004216681.html
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общество, московская область (подмосковье), ксения мишонова, госдума рф
Общество, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Госдума РФ
В Подмосковье за четыре года выявили 209 случаев нападения собак на детей

Омбудсмен Мишонова: почти 210 собак напали на детей в Подмосковье за четыре года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСобаки
Собаки - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Почти 210 случаев нападения собак на детей зарегистрировано в Подмосковье за последние четыре года, в 58 из них агрессию проявили бродячие собаки, сообщила в среду уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Законопроект о праве регионов принимать решение, содержать бездомных собак в приютах или усыплять, готовят в Госдуме, сообщила ранее глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. По ее словам, депутаты также готовят поправку о том, что все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю запрещен. Кроме того, отловленные животные должны содержаться не менее 30 дней для поиска хозяина до принятия решения об усыплении. Регионы могут увеличить этот срок.
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"По статистике, которую мы собрали по отчетам КДН (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – ред.) и сообщениям, поступающим на пульт 112, за последние четыре года в Подмосковье произошло 209 случаев нападения собак на детей, в 58 из них агрессию проявили именно бродячие собаки", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен считает, что проблему нападений собак на людей нельзя решить только путем создания приютов, отловом бродячих животных, их стерилизацией и чипированием.
«
"Нам нужно наводить порядок в вопросе содержания домашних собак, повышать ответственность владельцев, вводить налог на содержание, а может и страховку на случай, если питомец кого-то укусит. Кроме того, если хозяин по какой-то причине оставил собаку, обязательно должны быть предусмотрены штрафы или обязанность оплачивать содержание собаки в приюте", - добавила Мишонова.
Кроме того, по ее словам, бродячим собакам не место в населенных пунктах, а домашние собаки должны быть обязательно на поводке и в наморднике.
"Хочется, чтобы перед нами не стоял выбор: дети или собаки! Нужно навести порядок и тогда дети будут в безопасности", - заявила омбудсмен.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Ксения МишоноваГосдума РФ
 
 
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