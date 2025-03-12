В Подмосковье за четыре года выявили 209 случаев нападения собак на детей
Омбудсмен Мишонова: почти 210 собак напали на детей в Подмосковье за четыре года
Собаки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Почти 210 случаев нападения собак на детей зарегистрировано в Подмосковье за последние четыре года, в 58 из них агрессию проявили бродячие собаки, сообщила в среду уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Законопроект о праве регионов принимать решение, содержать бездомных собак в приютах или усыплять, готовят в Госдуме, сообщила ранее глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. По ее словам, депутаты также готовят поправку о том, что все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю запрещен. Кроме того, отловленные животные должны содержаться не менее 30 дней для поиска хозяина до принятия решения об усыплении. Регионы могут увеличить этот срок.
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"По статистике, которую мы собрали по отчетам КДН (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – ред.) и сообщениям, поступающим на пульт 112, за последние четыре года в Подмосковье произошло 209 случаев нападения собак на детей, в 58 из них агрессию проявили именно бродячие собаки", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен считает, что проблему нападений собак на людей нельзя решить только путем создания приютов, отловом бродячих животных, их стерилизацией и чипированием.
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"Нам нужно наводить порядок в вопросе содержания домашних собак, повышать ответственность владельцев, вводить налог на содержание, а может и страховку на случай, если питомец кого-то укусит. Кроме того, если хозяин по какой-то причине оставил собаку, обязательно должны быть предусмотрены штрафы или обязанность оплачивать содержание собаки в приюте", - добавила Мишонова.
Кроме того, по ее словам, бродячим собакам не место в населенных пунктах, а домашние собаки должны быть обязательно на поводке и в наморднике.
"Хочется, чтобы перед нами не стоял выбор: дети или собаки! Нужно навести порядок и тогда дети будут в безопасности", - заявила омбудсмен.