https://ria.ru/20250312/sobaki-2004541559.html

В Подмосковье за четыре года выявили 209 случаев нападения собак на детей

В Подмосковье за четыре года выявили 209 случаев нападения собак на детей - РИА Новости, 12.03.2025

В Подмосковье за четыре года выявили 209 случаев нападения собак на детей

Почти 210 случаев нападения собак на детей зарегистрировано в Подмосковье за последние четыре года, в 58 из них агрессию проявили бродячие собаки, сообщила в... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:00:00+03:00

2025-03-12T15:00:00+03:00

2025-03-12T15:00:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

ксения мишонова

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/63500/59/635005959_0:3:3502:1973_1920x0_80_0_0_f756fa46f649d0b39d9076af03151041.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Почти 210 случаев нападения собак на детей зарегистрировано в Подмосковье за последние четыре года, в 58 из них агрессию проявили бродячие собаки, сообщила в среду уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Законопроект о праве регионов принимать решение, содержать бездомных собак в приютах или усыплять, готовят в Госдуме, сообщила ранее глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. По ее словам, депутаты также готовят поправку о том, что все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю запрещен. Кроме того, отловленные животные должны содержаться не менее 30 дней для поиска хозяина до принятия решения об усыплении. Регионы могут увеличить этот срок. "По статистике, которую мы собрали по отчетам КДН (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – ред.) и сообщениям, поступающим на пульт 112, за последние четыре года в Подмосковье произошло 209 случаев нападения собак на детей, в 58 из них агрессию проявили именно бродячие собаки", - написала Мишонова в своем Telegram-канале. Омбудсмен считает, что проблему нападений собак на людей нельзя решить только путем создания приютов, отловом бродячих животных, их стерилизацией и чипированием. "Нам нужно наводить порядок в вопросе содержания домашних собак, повышать ответственность владельцев, вводить налог на содержание, а может и страховку на случай, если питомец кого-то укусит. Кроме того, если хозяин по какой-то причине оставил собаку, обязательно должны быть предусмотрены штрафы или обязанность оплачивать содержание собаки в приюте", - добавила Мишонова. Кроме того, по ее словам, бродячим собакам не место в населенных пунктах, а домашние собаки должны быть обязательно на поводке и в наморднике. "Хочется, чтобы перед нами не стоял выбор: дети или собаки! Нужно навести порядок и тогда дети будут в безопасности", - заявила омбудсмен.

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004216681.html

https://ria.ru/20250311/zhivotnye-2004205325.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), ксения мишонова, госдума рф