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СМИ раскрыли новый способ обмана россиян - РИА Новости, 12.03.2025
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04:35 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/smi-2004441543.html
СМИ раскрыли новый способ обмана россиян
СМИ раскрыли новый способ обмана россиян - РИА Новости, 12.03.2025
СМИ раскрыли новый способ обмана россиян
После введения закона о самозапрете на кредиты мошенники начали использовать его в целях обмана россиян, пишут "Известия". РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T04:35:00+03:00
2025-03-12T04:35:00+03:00
общество
технологии
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. После введения закона о самозапрете на кредиты мошенники начали использовать его в целях обмана россиян, пишут "Известия"."По телефону злоумышленники представляются сотрудниками "Госуслуг" и сообщают, что запрет был установлен неправильно", — пишет издание.Сообщается, что получив доступ к аккаунту пользователя на государственном портале, мошенники могут оперативно авторизоваться в приложении “Госуслуг” и получить доступ ко всем счетам."Другой вариант обмана — по фишинговой ссылке на телефон потерпевшего может загрузиться вирус", — утверждают в источнике.Возможность установить самозапрет на выдачу кредитов с помощью портала "Госуслуги" появилась у россиян с 1 марта 2025 года. Данная мера была принята для пресечения деятельности мошенников, одной из целей которых является не только кража персональной информации, но и получение денежных средств, а также использование взятых на граждан кредитов в качестве способа шантажа и подстрекательства к совершению преступлений.Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина 5 марта сообщила, что самозапрет установили уже более трех миллионов человек.
https://ria.ru/20250305/samozapret-2003272244.html
https://ria.ru/20250311/samozapret-2004281288.html
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общество, технологии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Технологии, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
СМИ раскрыли новый способ обмана россиян

"Известия": мошенники начали применять в своих схемах самозапреты на кредиты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. После введения закона о самозапрете на кредиты мошенники начали использовать его в целях обмана россиян, пишут "Известия".
"По телефону злоумышленники представляются сотрудниками "Госуслуг" и сообщают, что запрет был установлен неправильно", — пишет издание.
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
На "Госуслугах" могут ввести самозапрет на оформление сим-карт
5 марта, 18:37
Сообщается, что получив доступ к аккаунту пользователя на государственном портале, мошенники могут оперативно авторизоваться в приложении “Госуслуг” и получить доступ ко всем счетам.
"Другой вариант обмана — по фишинговой ссылке на телефон потерпевшего может загрузиться вирус", — утверждают в источнике.
Возможность установить самозапрет на выдачу кредитов с помощью портала "Госуслуги" появилась у россиян с 1 марта 2025 года. Данная мера была принята для пресечения деятельности мошенников, одной из целей которых является не только кража персональной информации, но и получение денежных средств, а также использование взятых на граждан кредитов в качестве способа шантажа и подстрекательства к совершению преступлений.
Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина 5 марта сообщила, что самозапрет установили уже более трех миллионов человек.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самозапрет на кредиты установили более пяти миллионов россиян
Вчера, 12:03
 
ОбществоТехнологииЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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