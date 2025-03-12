https://ria.ru/20250312/sestry-2004511861.html

Почти 30 лет в неведении: сестры-близнецы из России и США нашли друг друга

Почти 30 лет в неведении: сестры-близнецы из России и США нашли друг друга - РИА Новости, 12.03.2025

Почти 30 лет в неведении: сестры-близнецы из России и США нашли друг друга

Кристина из Первоуральска и Мэгги из США — близнецы, разлученные при рождении из-за врачебной ошибки. Они нашли друг друга спустя почти три десятилетия, но... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:40:00+03:00

2025-03-12T18:40:00+03:00

2025-03-12T18:40:00+03:00

сша

россия

первоуральск

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кристина из Первоуральска и Мэгги из США — близнецы, разлученные при рождении из-за врачебной ошибки. Они нашли друг друга спустя почти три десятилетия, но встретиться им не дают бюрократические препоны и семейные обстоятельства. Почему американские законы оказались сильнее родственных связей — и как дальше сложится судьба сестер?"Все мои близкие рядом, перестаньте страдать ерундой"Удивительную историю "потерянных" сестер рассказала "Комсомольской правде" наша соотечественница. Кристина выросла в обычной любящей семье, не подозревая, что у нее есть сестра-близнец где-то за океаном. До 19 лет девушка даже не знала, что ее удочерили — она была настолько похожа на бабушку, что мысль о приемных родителях никогда не приходила ей в голову."Однажды во время ссоры с родителями я услышала, что меня удочерили и что нас было двое, но сестра якобы не выжила. Я тогда не поверила и вскоре забыла об этом", — рассказывает Кристина.Все изменилось в 2021 году, когда ей поступил странный звонок от подруги. Оказалось, Кристину разыскивают журналисты Первого канала, но зачем — никто не знал."Я находилась в командировке, связь была плохая, но звонок от знакомой дошел. Она сказала, что меня ищет "Первый канал". Я очень удивилась, но решила связаться с редактором. Меня долго расспрашивали о месте рождения и сказали, что со мной хотят связаться родственники из-за границы. Я только посмеялась: 'Все мои близкие рядом со мной, перестаньте страдать ерундой'".Однако тревожное чувство заставило Кристину позвонить родителям и уточнить, что происходит."Позвонила папе, все рассказала, задала кучу вопросов, но вместо ответов услышала тяжелый вздох и фразу: 'Когда ты вернешься из командировки?'. В тот момент я поняла — все это правда. Что было со мной первые несколько дней после разговора, не помню. Полный шок".Безымянный ребенок №2Правда оказалась ошеломляющей: биологическая мать отказалась от близнецов еще до их рождения. Кристине повезло — ее удочерили спустя десять дней после появления на свет. А вот ее сестре пришлось сложнее."Врачи утверждали, что она родилась слабой и вряд ли выживет. Из-за этого второго ребенка оставили в больнице. Меня даже возили туда на обследования, но никто не знал, что моя сестра находится в этом же здании", — делится Кристина.В голове девушки крутились вопросы: "Почему нас разделили? Почему не отдали в одну семью? Почему мне не рассказали раньше?" Родители Кристины долгое время верили, что вторая девочка умерла, и не хотели травмировать дочь этой историей.На самом деле близнец Кристины три года провела в доме малютки, практически по соседству. А затем ее удочерила семья из США и увезла за тысячи километров."Когда Мэгги забирали из детдома, приемной семье сообщили о существовании сестры-близнеца, но никаких данных не предоставили. Много лет они искали меня самостоятельно, но ничего не получалось — у меня уже были другие фамилия, имя, отчество и даже дата рождения. Родители Мэгги не сдавались, в 2006 и 2011 годах приезжали в Россию, обращались на разные телепрограммы". Но поиски затянулись. Сестры смогли найти друг друга только в 2021 году — спустя 28 лет после разлуки.Дело по поиску собственного лицаТелепередачи на Первом канале так и не вышло. Кристина узнала только имя сестры — Мэгги. И начала собственное расследование."Знаете, что я делала? Загружала в интернет свои фотографии и искала похожих людей — мы же близняшки! — смеется Кристина. — Но ничего не получалось. Я психовала, думала, что меня разыграли. Потом обратилась на программу 'Жди меня', и там волонтер смог найти заброшенную страницу моей сестры в одной из соцсетей".Получив контакты Мэгги, Кристина немедленно начала ей звонить, но безрезультатно. Причина была проста — разница во времени между странами составляла целых двенадцать часов. Когда в России Кристина нервно набирала номер, в США был глубокий ночной час, и Мэгги просто спала."Как же я переживала! Меня всю трясло. Я плакала, муж не мог меня успокоить. И вдруг — видеозвонок! Я завизжала от радости. На другом конце была Мэгги. Мы долго просто смотрели друг на друга со слезами на глазах. Но какое же было наше удивление, когда поняли, что разговариваем на разных языках и почти не понимаем друг друга!"Полицейские из разных мировНесмотря на языковой барьер, первый разговор сестер продолжался несколько часов. Они показывали друг другу свои дома, рассказывали о жизни жестами и обрывками фраз, пытаясь наверстать потерянные годы."Мэгги рассказала, какие имена нам дали при рождении. Представляешь, она назвала свою дочь моим первоначальным именем! Это было так трогательно! Еще я узнала, что у нас есть брат и сестра, они остались жить с биологической мамой. Но связь мы не поддерживаем, им это было не нужно".Самым поразительным оказалось сходство судеб девушек, выросших в разных странах и культурах."Мы так далеко друг от друга, но такие одинаковые. Обе работаем в полиции. Увлечения тоже схожи — Мэгги раньше трудилась в скорой помощи, а я была спасателем. У нас даже стиль в одежде один, а мужья на первый взгляд похожи как братья. И замуж мы вышли в одном месяце, только в разные годы".Замкнутый круг бюрократииВот уже четыре года сестры-близнецы неразлучны — пусть и виртуально. Они постоянно общаются, обмениваются новостями и посылками. Кристина учит английский, Мэгги осваивает русский. Но долгожданная встреча постоянно откладывается из-за бюрократических препон."Я много раз представляла нашу встречу. Поездка в США — удовольствие не из дешевых, да и неизвестно, дадут ли визу. Поэтому мы решили пойти другим путем — я сдала ДНК-тест и подала заявление на воссоединение семьи. Мой ДНК пролетел больше стран, чем я за всю жизнь, — смеется Кристина. — Но в США нам отказали. Оказывается, чтобы они признали наше родство, необходимо сдать этот тест обеим, находясь в одной стране. Получается замкнутый круг".А Мэгги не может приехать в Россию по личным причинам. После развода бывший муж запретил вывозить их общую дочь за пределы США, а оставить ребенка одного она не может.Кристина до сих пор не верит, что эта невероятная история произошла именно с ней. И все, о чем она мечтает каждый день — просто увидеть Мэгги и крепко-крепко обнять.А история двух сестер, разделенных бездушной системой и теперь разлученных бюрократией, продолжается. Несмотря на все преграды, они надеются, что однажды смогут наконец-то встретиться — спустя десятилетия после того, как их разлучили в больнице Первоуральска.

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сша, россия, первоуральск