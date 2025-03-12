https://ria.ru/20250312/sertifikaty-2004576754.html
Руденя вручил 19 молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты
Руденя вручил 19 молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты - РИА Новости, 12.03.2025
Руденя вручил 19 молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду вручил сертификаты на приобретение или строительство жилья 19 молодым семьям из муниципальных образований... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:15:00+03:00
2025-03-12T17:15:00+03:00
2025-03-12T17:54:00+03:00
тверская область
тверь
игорь руденя
жилье
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ТВЕРЬ, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду вручил сертификаты на приобретение или строительство жилья 19 молодым семьям из муниципальных образований Верхневолжья, среди которых – многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. "Всем нам хорошо знакома замечательная советская песня "С чего начинается Родина". Для нас, как и для многих поколений граждан России, ответ на этот вопрос очевиден. Родина начинается с родного дома, с материнской любви и заботы, с примера отца. И, конечно, с гордости за свою семью и предков, которые на протяжении многих веков развивали и защищали нашу Отчизну. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что именно в домашнем кругу ребенок получает такие нравственные ориентиры, как любовь к Отечеству и чувство сопричастности к его судьбе. Поэтому большая, дружная семья – это мощный оплот нашего государства", - сказал Руденя. Глава региона отдельно поблагодарил многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции – Демидовых из Твери и Морозовых из Селижаровского округа. "Мы получили сертификат как семья участника специальной военной операции. Данный сертификат пойдет на приобретение первого совместного жилья. Это ощутимая помощь. Спасибо за такую поддержку. Планируем расширять семью", – рассказала Анастасия Демидова. С 2016 года в Тверской области свои жилищные условия при господдержке улучшили 1325 молодых семей. В этом году планируется обеспечить жильем еще 133 семьи из 27 муниципалитетов, в том числе 35 – многодетных и 12 – семей участников специальной военной операции. "Социальная выплата на приобретение жилья является поддержкой уверенности в будущем. Наша семья хочет выразить большую благодарность за то, что есть такие программы", – отметила Лалита Коннова из Твери, воспитывающая вместе с супругом Евгением троих сыновей. Жилищный сертификат может быть направлен на приобретение или строительство жилья, оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита, погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам. В Тверской области также предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям, которые уже получили жилищные сертификаты, в случае рождения (усыновления) ребенка в течение года после приобретения жилья. В 2025 году такая поддержка будет оказана трем молодым семьям, включая одну многодетную.
https://ria.ru/20250311/rudenya-2004358776.html
https://ria.ru/20250310/dogazifikatsiya-2004065239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя, жилье
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Жилье
Руденя вручил 19 молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты
Губернатор Руденя вручил молодым семьям Тверской области жилищные сертификаты
ТВЕРЬ, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду вручил сертификаты на приобретение или строительство жилья 19 молодым семьям из муниципальных образований Верхневолжья, среди которых – многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Всем нам хорошо знакома замечательная советская песня "С чего начинается Родина". Для нас, как и для многих поколений граждан России
, ответ на этот вопрос очевиден. Родина начинается с родного дома, с материнской любви и заботы, с примера отца. И, конечно, с гордости за свою семью и предков, которые на протяжении многих веков развивали и защищали нашу Отчизну. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что именно в домашнем кругу ребенок получает такие нравственные ориентиры, как любовь к Отечеству и чувство сопричастности к его судьбе. Поэтому большая, дружная семья – это мощный оплот нашего государства", - сказал Руденя
.
Глава региона отдельно поблагодарил многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции – Демидовых из Твери
и Морозовых из Селижаровского округа.
"Мы получили сертификат как семья участника специальной военной операции. Данный сертификат пойдет на приобретение первого совместного жилья. Это ощутимая помощь. Спасибо за такую поддержку. Планируем расширять семью", – рассказала Анастасия Демидова.
С 2016 года в Тверской области свои жилищные условия при господдержке улучшили 1325 молодых семей. В этом году планируется обеспечить жильем еще 133 семьи из 27 муниципалитетов, в том числе 35 – многодетных и 12 – семей участников специальной военной операции.
"Социальная выплата на приобретение жилья является поддержкой уверенности в будущем. Наша семья хочет выразить большую благодарность за то, что есть такие программы", – отметила Лалита Коннова из Твери, воспитывающая вместе с супругом Евгением троих сыновей.
Жилищный сертификат может быть направлен на приобретение или строительство жилья, оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита, погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам. В Тверской области также предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям, которые уже получили жилищные сертификаты, в случае рождения (усыновления) ребенка в течение года после приобретения жилья. В 2025 году такая поддержка будет оказана трем молодым семьям, включая одну многодетную.