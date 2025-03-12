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Саакашвили назвал новый приговор практически пожизненным - РИА Новости, 12.03.2025
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11:12 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/saakashvili-2004478296.html
Саакашвили назвал новый приговор практически пожизненным
Саакашвили назвал новый приговор практически пожизненным - РИА Новости, 12.03.2025
Саакашвили назвал новый приговор практически пожизненным
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с иронией назвал сюрпризом решение Тбилисского городского суда о своем новом девятилетнем сроке и добавил, что это тот РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T11:12:00+03:00
2025-03-12T11:12:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 12 мар - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с иронией назвал сюрпризом решение Тбилисского городского суда о своем новом девятилетнем сроке и добавил, что это тот приговор для него "практически пожизненный". Ранее в среду Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате государственных средств. "Каким сюрпризом стал вердикт олигарха, да? &lt;...&gt; Я был приговорен практически к пожизненному заключению за официальные расходы администрации президента… Нас не запугать! Сила в единстве!", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети. Обвинение в растрате госсредств было предъявлено Саакашвили в 2014 году. Данное дело известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что Саакашвили на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы. Речь идет о растрате более 3,2 миллиона долларов. Приговор вынес судья Бадри Кочламазашвили. В деле также фигурировал бывший глава специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия. По данным ТВ, суд приговорил его к штрафу в размере 300 тысяч лари (около 100 тысяч долларов). Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся из Украины. Он проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы, по делу о госсрастрате - 9 лет . На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает два дела против него о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Ожидается, что приговор по делу о незаконном пересечении границы ему вынесут 14 марта.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981437184.html
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в мире, справки, грузия, украина, михаил саакашвили
В мире, Справки, Грузия, Украина, Михаил Саакашвили
Саакашвили назвал новый приговор практически пожизненным

Саакашвили назвал новый приговор на девять лет практически пожизненным

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во время судебного заседания. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 12 мар - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с иронией назвал сюрпризом решение Тбилисского городского суда о своем новом девятилетнем сроке и добавил, что это тот приговор для него "практически пожизненный".
Ранее в среду Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате государственных средств.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Западные лидеры называли Саакашвили сумасшедшим, заявил Медведев
1 ноября 2024, 21:19
"Каким сюрпризом стал вердикт олигарха, да? <...> Я был приговорен практически к пожизненному заключению за официальные расходы администрации президента… Нас не запугать! Сила в единстве!", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети.
Обвинение в растрате госсредств было предъявлено Саакашвили в 2014 году. Данное дело известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что Саакашвили на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы. Речь идет о растрате более 3,2 миллиона долларов. Приговор вынес судья Бадри Кочламазашвили. В деле также фигурировал бывший глава специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия. По данным ТВ, суд приговорил его к штрафу в размере 300 тысяч лари (около 100 тысяч долларов).
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся из Украины. Он проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы, по делу о госсрастрате - 9 лет . На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает два дела против него о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Ожидается, что приговор по делу о незаконном пересечении границы ему вынесут 14 марта.
Михаил Батурин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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18 ноября 2024, 12:54
 
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