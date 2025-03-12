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Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы - РИА Новости, 12.03.2025
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09:30 12.03.2025 (обновлено: 12:24 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/saakashvili--2004461678.html
Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы
Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы - РИА Новости, 12.03.2025
Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы
Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Михаила Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы, передает телеканал "Мтавари архи". РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:30:00+03:00
2025-03-12T12:24:00+03:00
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грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 мар — РИА Новости. Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Михаила Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы, передает телеканал "Мтавари архи".&quot;Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы по делу о &quot;пиджаках&quot;, — уточнила телекомпания.Речь идет о растрате более 3,2 миллиона долларов. Приговор вынес судья Бадри Кочламазашвили. В деле также фигурировал бывший глава специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия. По данным ТВ, суд вынес ему штраф в размере 300 тысяч лари (около 100 тысяч долларов)."Михаилу Саакашвили придется отбывать наказание до 2030 года", — заявил судья Кочламазашвили на заседании, добавив, что экс-президенту зачли уже отбытые 3,5 года. Обвинение в растрате госсредств Саакашвили предъявили в 2014 году, это дело известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что политик на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся с Украины. Бывший президент проходит по пяти уголовным делам, по двум из которых его заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Сейчас Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него — о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007-го и о незаконном пересечении границы. Ожидается, что приговор по делу о незаконном пересечении границы вынесут 14 марта.
https://ria.ru/20250205/gruzija-1997529803.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили
Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы

Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам по делу о госрастрате

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 12 мар — РИА Новости. Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Михаила Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы, передает телеканал "Мтавари архи".
«

"Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы по делу о "пиджаках", — уточнила телекомпания.

Речь идет о растрате более 3,2 миллиона долларов. Приговор вынес судья Бадри Кочламазашвили. В деле также фигурировал бывший глава специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия. По данным ТВ, суд вынес ему штраф в размере 300 тысяч лари (около 100 тысяч долларов).
"Михаилу Саакашвили придется отбывать наказание до 2030 года", — заявил судья Кочламазашвили на заседании, добавив, что экс-президенту зачли уже отбытые 3,5 года.
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Обвинение в растрате госсредств Саакашвили предъявили в 2014 году, это дело известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что политик на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся с Украины. Бывший президент проходит по пяти уголовным делам, по двум из которых его заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Сейчас Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него — о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007-го и о незаконном пересечении границы. Ожидается, что приговор по делу о незаконном пересечении границы вынесут 14 марта.
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