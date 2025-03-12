https://ria.ru/20250312/rossiya-2004449873.html

МИД России приветствует восстановление кооперации с арктическими странами

МИД России приветствует восстановление кооперации с арктическими странами - РИА Новости, 12.03.2025

МИД России приветствует восстановление кооперации с арктическими странами

Москва приветствует любые позитивные подвижки по восстановлению кооперации с арктическими странами, включая США, заявили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T07:46:00+03:00

2025-03-12T07:46:00+03:00

2025-03-12T07:46:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва приветствует любые позитивные подвижки по восстановлению кооперации с арктическими странами, включая США, заявили РИА Новости в МИД России. "Следуя этой линии, приветствуем любые позитивные подвижки по восстановлению кооперации с арктическими странами, в том числе с США", - указали в министерстве. В ведомстве напомнили, что инициатором "заморозки" этой кооперации была не Россия. "При этом остаемся открытыми для конструктивного взаимодействия с нашими внерегиональными партнерами, в первую очередь странами БРИКС", - добавили в МИД РФ. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, говорил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.

https://ria.ru/20250301/arktika-2002425765.html

https://ria.ru/20250227/smi-2001833936.html

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россия, сша, арктика, кирилл дмитриев, дмитрий песков, брикс, российский фонд прямых инвестиций