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МИД России приветствует восстановление кооперации с арктическими странами - РИА Новости, 12.03.2025
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07:46 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/rossiya-2004449873.html
МИД России приветствует восстановление кооперации с арктическими странами
МИД России приветствует восстановление кооперации с арктическими странами - РИА Новости, 12.03.2025
МИД России приветствует восстановление кооперации с арктическими странами
Москва приветствует любые позитивные подвижки по восстановлению кооперации с арктическими странами, включая США, заявили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T07:46:00+03:00
2025-03-12T07:46:00+03:00
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сша
арктика
кирилл дмитриев
дмитрий песков
брикс
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва приветствует любые позитивные подвижки по восстановлению кооперации с арктическими странами, включая США, заявили РИА Новости в МИД России. "Следуя этой линии, приветствуем любые позитивные подвижки по восстановлению кооперации с арктическими странами, в том числе с США", - указали в министерстве. В ведомстве напомнили, что инициатором "заморозки" этой кооперации была не Россия. "При этом остаемся открытыми для конструктивного взаимодействия с нашими внерегиональными партнерами, в первую очередь странами БРИКС", - добавили в МИД РФ. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, говорил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.
https://ria.ru/20250301/arktika-2002425765.html
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россия, сша, арктика, кирилл дмитриев, дмитрий песков, брикс, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Арктика, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, БРИКС, Российский фонд прямых инвестиций
МИД России приветствует восстановление кооперации с арктическими странами

МИД: Россия приветствует любые подвижки по восстановлению кооперации с Арктикой

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва приветствует любые позитивные подвижки по восстановлению кооперации с арктическими странами, включая США, заявили РИА Новости в МИД России.
"Следуя этой линии, приветствуем любые позитивные подвижки по восстановлению кооперации с арктическими странами, в том числе с США", - указали в министерстве.
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В ведомстве напомнили, что инициатором "заморозки" этой кооперации была не Россия.
"При этом остаемся открытыми для конструктивного взаимодействия с нашими внерегиональными партнерами, в первую очередь странами БРИКС", - добавили в МИД РФ.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов.
Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, говорил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.
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