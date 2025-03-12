https://ria.ru/20250312/rossija-2004512669.html
Глава ФСИН заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России
Глава ФСИН заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России - РИА Новости, 12.03.2025
Глава ФСИН заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России
В России в 2024 году почти вдвое выросло число подозреваемых, обвиняемых и осужденных за экстремистские преступления, за террористические - на 45,5%, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:28:00+03:00
2025-03-12T13:28:00+03:00
2025-03-12T13:29:00+03:00
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760702010_0:723:2048:1875_1920x0_80_0_0_637cf60c5214999dfd7133d8ef677118.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В России в 2024 году почти вдвое выросло число подозреваемых, обвиняемых и осужденных за экстремистские преступления, за террористические - на 45,5%, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев. "Сокращение численности осужденных в местах лишения свободы сопровождалось изменением криминогенного состава. Доля содержащихся за совершение тяжких и особо тяжких преступлений выросла до 88%. Более 56,5% - это ранее судимые, 15,5 тысяч - осужденные повторно при особо опасном рецидиве. Отмечается рост числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных за совершение преступления террористического характера на 45,5%, экстремистской направленности - более чем на 96%, осужденных за деяния против половой неприкосновенности - на 5,5%", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН РФ.
https://ria.ru/20250208/putin-1998130806.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760702010_0:569:2048:2105_1920x0_80_0_0_d4e0334144892fe5b5e0af9fd7a25879.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Безопасность
Глава ФСИН заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России
Глава ФСИН Гостев заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России