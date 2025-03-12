https://ria.ru/20250312/rossija-2004512669.html

Глава ФСИН заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России

Глава ФСИН заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России - РИА Новости, 12.03.2025

Глава ФСИН заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России

В России в 2024 году почти вдвое выросло число подозреваемых, обвиняемых и осужденных за экстремистские преступления, за террористические - на 45,5%, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:28:00+03:00

2025-03-12T13:28:00+03:00

2025-03-12T13:29:00+03:00

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

безопасность

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В России в 2024 году почти вдвое выросло число подозреваемых, обвиняемых и осужденных за экстремистские преступления, за террористические - на 45,5%, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев. "Сокращение численности осужденных в местах лишения свободы сопровождалось изменением криминогенного состава. Доля содержащихся за совершение тяжких и особо тяжких преступлений выросла до 88%. Более 56,5% - это ранее судимые, 15,5 тысяч - осужденные повторно при особо опасном рецидиве. Отмечается рост числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных за совершение преступления террористического характера на 45,5%, экстремистской направленности - более чем на 96%, осужденных за деяния против половой неприкосновенности - на 5,5%", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН РФ.

https://ria.ru/20250208/putin-1998130806.html

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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность