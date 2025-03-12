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Глава ФСИН заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России - РИА Новости, 12.03.2025
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13:28 12.03.2025 (обновлено: 13:29 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rossija-2004512669.html
Глава ФСИН заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России
Глава ФСИН заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России - РИА Новости, 12.03.2025
Глава ФСИН заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России
В России в 2024 году почти вдвое выросло число подозреваемых, обвиняемых и осужденных за экстремистские преступления, за террористические - на 45,5%, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:28:00+03:00
2025-03-12T13:29:00+03:00
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
безопасность
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В России в 2024 году почти вдвое выросло число подозреваемых, обвиняемых и осужденных за экстремистские преступления, за террористические - на 45,5%, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев. "Сокращение численности осужденных в местах лишения свободы сопровождалось изменением криминогенного состава. Доля содержащихся за совершение тяжких и особо тяжких преступлений выросла до 88%. Более 56,5% - это ранее судимые, 15,5 тысяч - осужденные повторно при особо опасном рецидиве. Отмечается рост числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных за совершение преступления террористического характера на 45,5%, экстремистской направленности - более чем на 96%, осужденных за деяния против половой неприкосновенности - на 5,5%", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН РФ.
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Безопасность
Глава ФСИН заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России

Глава ФСИН Гостев заявил о росте числа фигурантов экстремистских дел в России

© Фото : МВД РФАркадий Гостев
Аркадий Гостев - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : МВД РФ
Аркадий Гостев . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В России в 2024 году почти вдвое выросло число подозреваемых, обвиняемых и осужденных за экстремистские преступления, за террористические - на 45,5%, сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев.
"Сокращение численности осужденных в местах лишения свободы сопровождалось изменением криминогенного состава. Доля содержащихся за совершение тяжких и особо тяжких преступлений выросла до 88%. Более 56,5% - это ранее судимые, 15,5 тысяч - осужденные повторно при особо опасном рецидиве. Отмечается рост числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных за совершение преступления террористического характера на 45,5%, экстремистской направленности - более чем на 96%, осужденных за деяния против половой неприкосновенности - на 5,5%", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН РФ.
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РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Безопасность
 
 
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