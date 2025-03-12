https://ria.ru/20250312/rospotrebnadzor-2004514873.html

Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию

Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию - РИА Новости, 12.03.2025

Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию

Возвращение иностранных брендов на российский рынок должно сопровождаться ответственным отношением к соблюдению прав потребителей и российских законов, а также... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:38:00+03:00

2025-03-12T13:38:00+03:00

2025-03-12T13:42:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

экономика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возвращение иностранных брендов на российский рынок должно сопровождаться ответственным отношением к соблюдению прав потребителей и российских законов, а также строиться на полном уважении, заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. "Любой приход должен сопровождаться в данном случае, в первую очередь, ответственным отношением к соблюдению прав потребителей. Вообще к соблюдению наших российских законов и к полному уважению", - сказал Прусаков на пресс-конференции. Он отметил, что российский рынок интересен для западных брендов с точки зрения покупательской способности, и многие иностранные бренды, до того, как уехали, достаточно ответственно вели свой бизнес. Однако, по словам Прусакова, за последние годы изменились определенные реалии, появились новые нормы законодательного регулирования, которые касаются, в том числе и проявлений недобросовестности. Теперь иностранный бизнес может приходить в Россию только с пониманием того, что правовой ландшафт поменялся в сторону усиления правовых гарантий россиян, резюмировал он.

https://realty.ria.ru/20250226/ploschadi-2001329384.html

https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, экономика