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Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию - РИА Новости, 12.03.2025
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13:38 12.03.2025 (обновлено: 13:42 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rospotrebnadzor-2004514873.html
Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию
Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию - РИА Новости, 12.03.2025
Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию
Возвращение иностранных брендов на российский рынок должно сопровождаться ответственным отношением к соблюдению прав потребителей и российских законов, а также... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:38:00+03:00
2025-03-12T13:42:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возвращение иностранных брендов на российский рынок должно сопровождаться ответственным отношением к соблюдению прав потребителей и российских законов, а также строиться на полном уважении, заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. "Любой приход должен сопровождаться в данном случае, в первую очередь, ответственным отношением к соблюдению прав потребителей. Вообще к соблюдению наших российских законов и к полному уважению", - сказал Прусаков на пресс-конференции. Он отметил, что российский рынок интересен для западных брендов с точки зрения покупательской способности, и многие иностранные бренды, до того, как уехали, достаточно ответственно вели свой бизнес. Однако, по словам Прусакова, за последние годы изменились определенные реалии, появились новые нормы законодательного регулирования, которые касаются, в том числе и проявлений недобросовестности. Теперь иностранный бизнес может приходить в Россию только с пониманием того, что правовой ландшафт поменялся в сторону усиления правовых гарантий россиян, резюмировал он.
https://realty.ria.ru/20250226/ploschadi-2001329384.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, экономика
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Экономика
Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию

Роспотребнадзор: возвращение иностранных брендов должно сопровождаться уважением

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый центр "Павелецкая плаза" в Москве
Торговый центр Павелецкая плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Торговый центр "Павелецкая плаза" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возвращение иностранных брендов на российский рынок должно сопровождаться ответственным отношением к соблюдению прав потребителей и российских законов, а также строиться на полном уважении, заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.
"Любой приход должен сопровождаться в данном случае, в первую очередь, ответственным отношением к соблюдению прав потребителей. Вообще к соблюдению наших российских законов и к полному уважению", - сказал Прусаков на пресс-конференции.
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Он отметил, что российский рынок интересен для западных брендов с точки зрения покупательской способности, и многие иностранные бренды, до того, как уехали, достаточно ответственно вели свой бизнес.
Однако, по словам Прусакова, за последние годы изменились определенные реалии, появились новые нормы законодательного регулирования, которые касаются, в том числе и проявлений недобросовестности. Теперь иностранный бизнес может приходить в Россию только с пониманием того, что правовой ландшафт поменялся в сторону усиления правовых гарантий россиян, резюмировал он.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЭкономика
 
 
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