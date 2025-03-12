https://ria.ru/20250312/rospotrebnadzor-2004514873.html
Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию
Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию - РИА Новости, 12.03.2025
Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию
Возвращение иностранных брендов на российский рынок должно сопровождаться ответственным отношением к соблюдению прав потребителей и российских законов, а также... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:38:00+03:00
2025-03-12T13:38:00+03:00
2025-03-12T13:42:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876387308_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5f5fd42727f3fc8f1d7719d466a7afcb.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возвращение иностранных брендов на российский рынок должно сопровождаться ответственным отношением к соблюдению прав потребителей и российских законов, а также строиться на полном уважении, заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. "Любой приход должен сопровождаться в данном случае, в первую очередь, ответственным отношением к соблюдению прав потребителей. Вообще к соблюдению наших российских законов и к полному уважению", - сказал Прусаков на пресс-конференции. Он отметил, что российский рынок интересен для западных брендов с точки зрения покупательской способности, и многие иностранные бренды, до того, как уехали, достаточно ответственно вели свой бизнес. Однако, по словам Прусакова, за последние годы изменились определенные реалии, появились новые нормы законодательного регулирования, которые касаются, в том числе и проявлений недобросовестности. Теперь иностранный бизнес может приходить в Россию только с пониманием того, что правовой ландшафт поменялся в сторону усиления правовых гарантий россиян, резюмировал он.
https://realty.ria.ru/20250226/ploschadi-2001329384.html
https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876387308_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7cbe6e3efee5a754ed686085a00949ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, экономика
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Экономика
Роспотребнадзор назвал условия для возвращения зарубежных брендов в Россию
Роспотребнадзор: возвращение иностранных брендов должно сопровождаться уважением