https://ria.ru/20250312/rets-2004594119.html
Система поддержки экспорта в России стала элементом ответа на санкции
Система поддержки экспорта в России стала элементом ответа на санкции - РИА Новости, 12.03.2025
Система поддержки экспорта в России стала элементом ответа на санкции
Система поддержки экспорта в РФ стала ключевым элементом антисанкционного реагирования, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:18:00+03:00
2025-03-12T18:18:00+03:00
2025-03-12T18:18:00+03:00
экономика
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экспорт
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Система поддержки экспорта в РФ стала ключевым элементом антисанкционного реагирования, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Выстроенная в России система поддержки экспорта стала ключевым элементом антисанкционного реагирования", - сказала она в рамках заседания Делового совета при министре иностранных дел РФ."Именно экспорт стал первостепенной целью санкционного давления. Смелость и скорость в принятии решений помогли на начальном этапе, когда государству и бизнесу пришлось перестраивать свою работу. Наша стратегическая задача — адаптироваться к внешним вызовам и использовать их как стимул для роста, возможности для развития партнерства с дружественными странами", - отметила Никишина.Она подчеркнула важность развития инструментов финансово-страховой поддержки совместных с зарубежными партнерами инвестиционных проектов и программ, а также необходимость продолжения взаимодействия по решению проблем в логистике и проведении взаиморасчетов, что является условием сохранения и повышения конкурентоспособности предложения российских экспортеров.
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экономика, россия, экспорт, санкции
Экономика, Россия, Экспорт, Санкции
Система поддержки экспорта в России стала элементом ответа на санкции
Никишина: система поддержки экспорта в России стала элементом ответа на санкции
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Система поддержки экспорта в РФ стала ключевым элементом антисанкционного реагирования, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Выстроенная в России система поддержки экспорта стала ключевым элементом антисанкционного реагирования", - сказала она в рамках заседания Делового совета при министре иностранных дел РФ.
"Именно экспорт стал первостепенной целью санкционного давления. Смелость и скорость в принятии решений помогли на начальном этапе, когда государству и бизнесу пришлось перестраивать свою работу. Наша стратегическая задача — адаптироваться к внешним вызовам и использовать их как стимул для роста, возможности для развития партнерства с дружественными странами", - отметила Никишина.
Она подчеркнула важность развития инструментов финансово-страховой поддержки совместных с зарубежными партнерами инвестиционных проектов и программ, а также необходимость продолжения взаимодействия по решению проблем в логистике и проведении взаиморасчетов, что является условием сохранения и повышения конкурентоспособности предложения российских экспортеров.