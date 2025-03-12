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Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 12.03.2025
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12:38 12.03.2025 (обновлено: 12:39 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/razgovor-2004500794.html
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 12.03.2025
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и лидера США... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:38:00+03:00
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россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока нет. "Вы правильно понимаете", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли пока четких договоренностей о телефонном разговоре между лидерами России и США. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.
https://ria.ru/20250312/tramp-2004442783.html
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: договоренностей о телефонном разговоре Путина и Трампа пока нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока нет.
"Вы правильно понимаете", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли пока четких договоренностей о телефонном разговоре между лидерами России и США.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.
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