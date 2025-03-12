https://ria.ru/20250312/razgovor-2004500794.html
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 12.03.2025
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и лидера США... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:38:00+03:00
2025-03-12T12:38:00+03:00
2025-03-12T12:39:00+03:00
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дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока нет. "Вы правильно понимаете", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли пока четких договоренностей о телефонном разговоре между лидерами России и США. Ранее Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с Путиным на текущей неделе, он также считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.
https://ria.ru/20250312/tramp-2004442783.html
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Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков: договоренностей о телефонном разговоре Путина и Трампа пока нет