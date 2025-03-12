https://ria.ru/20250312/pylesosy-2004563069.html
Порядка 70 ручных пылесосов закупят для уборки дворов в Подмосковье
Порядка 70 ручных пылесосов закупят для уборки дворов в Подмосковье - РИА Новости, 12.03.2025
Порядка 70 ручных пылесосов закупят для уборки дворов в Подмосковье
Порядка 70 ручных пылесосов закупят в марте для уборки дворовых территорий в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Порядка 70 ручных пылесосов закупят в марте для уборки дворовых территорий в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Специалисты коммунальных служб уже в марте перешли на весенний режим уборки территорий. В числе их основных задач: прометание, промывка дворов и проездов, прогребание газонов, а также уборка мусора. Применение ручной механизированной техники — это новый способ уборки, который уже используют в Истре, Королеве, Сергиевом Посаде, Чехове и Электростали. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, ручные пылесосы будут использоваться в работе до конца апреля. Специалисты оценят их эффективность, а также сделают выбор в пользу тех производителей техники, которые лучше всего себя зарекомендуют. "По результатам эксперимента такими пылесосами планируем укомплектовать все муниципалитеты", - добавил Мурашов, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что ручные бензиновые пылесосы в 5-10 раз быстрее убирают территории, чем дворники с помощью инвентаря. Для такой техники требуется меньше физических усилий, пылесосы более тщательно очищают поверхность, а также обеспечивают сбор мусора в специальный контейнер, что сокращает время на его утилизацию.
https://ria.ru/20250312/zastroyschiki-2004484775.html
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Порядка 70 ручных пылесосов закупят для уборки дворов в Подмосковье
Около 70 ручных пылесосов закупят в марте для уборки дворов в Подмосковье
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Порядка 70 ручных пылесосов закупят в марте для уборки дворовых территорий в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Специалисты коммунальных служб уже в марте перешли на весенний режим уборки территорий. В числе их основных задач: прометание, промывка дворов и проездов, прогребание газонов, а также уборка мусора.
Применение ручной механизированной техники — это новый способ уборки, который уже используют в Истре, Королеве, Сергиевом Посаде, Чехове и Электростали.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, ручные пылесосы будут использоваться в работе до конца апреля. Специалисты оценят их эффективность, а также сделают выбор в пользу тех производителей техники, которые лучше всего себя зарекомендуют.
"По результатам эксперимента такими пылесосами планируем укомплектовать все муниципалитеты", - добавил Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что ручные бензиновые пылесосы в 5-10 раз быстрее убирают территории, чем дворники с помощью инвентаря. Для такой техники требуется меньше физических усилий, пылесосы более тщательно очищают поверхность, а также обеспечивают сбор мусора в специальный контейнер, что сокращает время на его утилизацию.