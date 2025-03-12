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Путин призвал относиться гуманно ко всем, оказавшимся в плену - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 12.03.2025 (обновлено: 22:31 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/putin-2004628689.html
Путин призвал относиться гуманно ко всем, оказавшимся в плену
Путин призвал относиться гуманно ко всем, оказавшимся в плену - РИА Новости, 12.03.2025
Путин призвал относиться гуманно ко всем, оказавшимся в плену
Ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:00:00+03:00
2025-03-12T22:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
россия
курская область
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм, заявил президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.Он подчеркнул, что все люди, которые находятся в Курской области и совершают преступления против гражданского населения, противодействуют ВС РФ, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами."Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям, "терроризм", возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации. Вот сейчас только что Валерий Васильевич (Герасимов - ред.) упомянул о пленных. Но к этим людям мы, безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем, хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html
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владимир путин, вооруженные силы украины, украина, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Курская область
Путин призвал относиться гуманно ко всем, оказавшимся в плену

Путин: ко всем, оказавшимся в плену, необходимо относиться гуманно

© РИА НовостиПутин на совещании в пункте управления курской группировкой
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм, заявил президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.
В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Он подчеркнул, что все люди, которые находятся в Курской области и совершают преступления против гражданского населения, противодействуют ВС РФ, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами.
«
"Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям, "терроризм", возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации. Вот сейчас только что Валерий Васильевич (Герасимов - ред.) упомянул о пленных. Но к этим людям мы, безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем, хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", - сказал Путин.
Прибытие Путина на совещание с Герасимовым на одном из пунктов управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияКурская область
 
 
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