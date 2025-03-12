https://ria.ru/20250312/putin-2004628689.html

Путин призвал относиться гуманно ко всем, оказавшимся в плену

Путин призвал относиться гуманно ко всем, оказавшимся в плену - РИА Новости, 12.03.2025

Путин призвал относиться гуманно ко всем, оказавшимся в плену

Ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:00:00+03:00

2025-03-12T22:00:00+03:00

2025-03-12T22:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм, заявил президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.Он подчеркнул, что все люди, которые находятся в Курской области и совершают преступления против гражданского населения, противодействуют ВС РФ, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами."Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, и именно по этим статьям, "терроризм", возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации. Вот сейчас только что Валерий Васильевич (Герасимов - ред.) упомянул о пленных. Но к этим людям мы, безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем, хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, вооруженные силы украины, украина, россия, курская область