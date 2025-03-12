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Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 12.03.2025
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12:39 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/putin-2004501135.html
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Путин проведет совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 12.03.2025
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:39:00+03:00
2025-03-12T12:39:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы ожидаем, что помимо обычных рутинных мероприятий, он (Путин - ред.) проведет из серии регулярных совещаний по экономическим вопросам. Будут участвовать в совещании, которое состоится в режиме видеоконференции, (глава Минэкономразвития Максим) Решетников, (министр финансов Антон) Силуанов, (глава Банка России Эльвира) Набиуллина. Они выступят с докладами о текущей экономической ситуации, по различным отраслям тоже будут выступления, в частности (вице-премьера РФ Марата) Хуснуллина", - сказал Песков.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Песков: Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что помимо обычных рутинных мероприятий, он (Путин - ред.) проведет из серии регулярных совещаний по экономическим вопросам. Будут участвовать в совещании, которое состоится в режиме видеоконференции, (глава Минэкономразвития Максим) Решетников, (министр финансов Антон) Силуанов, (глава Банка России Эльвира) Набиуллина. Они выступят с докладами о текущей экономической ситуации, по различным отраслям тоже будут выступления, в частности (вице-премьера РФ Марата) Хуснуллина", - сказал Песков.
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РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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