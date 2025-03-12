https://ria.ru/20250312/pushilin-2004566449.html

Пушилин заявил о начале восстановления Великоновоселковского района

Пушилин заявил о начале восстановления Великоновоселковского района - РИА Новости, 12.03.2025

Пушилин заявил о начале восстановления Великоновоселковского района

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале восстановления недавно освобожденного Великоновоселковского района, отметив, что поручил обеспечить работу больниц,... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:34:00+03:00

2025-03-12T16:34:00+03:00

2025-03-12T16:42:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале восстановления недавно освобожденного Великоновоселковского района, отметив, что поручил обеспечить работу больниц, системы ЖКХ, а также запустить общественный транспорт."Благодаря успехам наших военнослужащих мы незамедлительно приступили к восстановлению Великоновосёлковского района. Я поручил министерствам в кратчайшие сроки обеспечить работу больниц, социальных центров, наладить систему ЖКХ, а также организовать транспорт для жителей небольших населенных пунктов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.По его словам, уже организована работа выездных бригад медиков, налажены транспортные перевозки, а также работа автомагазинов. Социальные службы обеспечивают своевременную доставку пенсий каждому, кому они положены, а для обеспечения правопорядка в округе развернуто временное отделение полиции, рассказал глава региона.Пушилин отметил, что в ближайшее время намерен приехать в район и встретиться с местными с жителями.

https://ria.ru/20250312/svo-2004526505.html

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, общество