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Пушилин заявил о начале восстановления Великоновоселковского района - РИА Новости, 12.03.2025
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16:34 12.03.2025 (обновлено: 16:42 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/pushilin-2004566449.html
Пушилин заявил о начале восстановления Великоновоселковского района
Пушилин заявил о начале восстановления Великоновоселковского района - РИА Новости, 12.03.2025
Пушилин заявил о начале восстановления Великоновоселковского района
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале восстановления недавно освобожденного Великоновоселковского района, отметив, что поручил обеспечить работу больниц,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:34:00+03:00
2025-03-12T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале восстановления недавно освобожденного Великоновоселковского района, отметив, что поручил обеспечить работу больниц, системы ЖКХ, а также запустить общественный транспорт."Благодаря успехам наших военнослужащих мы незамедлительно приступили к восстановлению Великоновосёлковского района. Я поручил министерствам в кратчайшие сроки обеспечить работу больниц, социальных центров, наладить систему ЖКХ, а также организовать транспорт для жителей небольших населенных пунктов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.По его словам, уже организована работа выездных бригад медиков, налажены транспортные перевозки, а также работа автомагазинов. Социальные службы обеспечивают своевременную доставку пенсий каждому, кому они положены, а для обеспечения правопорядка в округе развернуто временное отделение полиции, рассказал глава региона.Пушилин отметил, что в ближайшее время намерен приехать в район и встретиться с местными с жителями.
https://ria.ru/20250312/svo-2004526505.html
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Общество
Пушилин заявил о начале восстановления Великоновоселковского района

Пушилин поручил начать восстанавливать Великоновоселковский район в ДНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале восстановления недавно освобожденного Великоновоселковского района, отметив, что поручил обеспечить работу больниц, системы ЖКХ, а также запустить общественный транспорт.
"Благодаря успехам наших военнослужащих мы незамедлительно приступили к восстановлению Великоновосёлковского района. Я поручил министерствам в кратчайшие сроки обеспечить работу больниц, социальных центров, наладить систему ЖКХ, а также организовать транспорт для жителей небольших населенных пунктов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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По его словам, уже организована работа выездных бригад медиков, налажены транспортные перевозки, а также работа автомагазинов. Социальные службы обеспечивают своевременную доставку пенсий каждому, кому они положены, а для обеспечения правопорядка в округе развернуто временное отделение полиции, рассказал глава региона.
Пушилин отметил, что в ближайшее время намерен приехать в район и встретиться с местными с жителями.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинОбщество
 
 
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