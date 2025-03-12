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В Московском зоопарке появился птенец папуанского калао - РИА Новости, 12.03.2025
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Хорошие новости
 
10:06 12.03.2025 (обновлено: 10:07 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ptenets-2004468335.html
В Московском зоопарке появился птенец папуанского калао
В Московском зоопарке появился птенец папуанского калао - РИА Новости, 12.03.2025
В Московском зоопарке появился птенец папуанского калао
Гости Московского зоопарка могут увидеть птенца папуанского калао, он вылупился в ноябре прошлого года, но на экспозиции предстал впервые, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:06:00+03:00
2025-03-12T10:07:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
дикие животные
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Гости Московского зоопарка могут увидеть птенца папуанского калао, он вылупился в ноябре прошлого года, но на экспозиции предстал впервые, сообщается на сайте мэра и правительства. "В экспозиции павильона "Дом птиц" Московского зоопарка теперь можно увидеть птенца папуанского калао. Это уже второе пополнение у пары редких пернатых. Малыш появился на свет в ноябре прошлого года, но перед гостями зоопарка предстал недавно", - говорится в сообщении. Отмечается, что после вылупления птенец провел в гнезде три месяца, в нем же успел опериться. Длительное нахождение в гнезде связано с тем, что после спаривания самка на несколько месяцев замуровывает себя в нем вместе с яйцом, которое насиживает в течение примерно полутора месяцев. Остается лишь небольшая щель, через которую глава семейства носит корм ей и птенцу. "Уже известен пол птенца - это самец. Когда он вылетел из дупла, то по размеру почти не отличался от своих родителей — самки Нун и самца Ра. Единственное, на клюве у птенца еще нет рога. Пока его кормят мама с папой. В рационе у папуанских калао фрукты: папайя, груша, киви, банан, а также ягоды, в том числе виноград. Также им дают овощи, белковую пищу и специализированный комбикорм для птиц-носорогов. Зимой пернатые дополнительно получают манго и хурму", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой.
https://ria.ru/20250223/ptenets-2001091032.html
https://ria.ru/20241015/moskva-1978089805.html
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светлана акулова, московский зоопарк, дикие животные
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Дикие животные
В Московском зоопарке появился птенец папуанского калао

Гости Московского зоопарка смогут увидеть птенца папуанского калао

© Фото : Пресс-служба Московского зоопаркаПтенец папуанского калао в Московском зоопарке
Птенец папуанского калао в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Пресс-служба Московского зоопарка
Птенец папуанского калао в Московском зоопарке
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Гости Московского зоопарка могут увидеть птенца папуанского калао, он вылупился в ноябре прошлого года, но на экспозиции предстал впервые, сообщается на сайте мэра и правительства.
"В экспозиции павильона "Дом птиц" Московского зоопарка теперь можно увидеть птенца папуанского калао. Это уже второе пополнение у пары редких пернатых. Малыш появился на свет в ноябре прошлого года, но перед гостями зоопарка предстал недавно", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после вылупления птенец провел в гнезде три месяца, в нем же успел опериться. Длительное нахождение в гнезде связано с тем, что после спаривания самка на несколько месяцев замуровывает себя в нем вместе с яйцом, которое насиживает в течение примерно полутора месяцев. Остается лишь небольшая щель, через которую глава семейства носит корм ей и птенцу.
"Уже известен пол птенца - это самец. Когда он вылетел из дупла, то по размеру почти не отличался от своих родителей — самки Нун и самца Ра. Единственное, на клюве у птенца еще нет рога. Пока его кормят мама с папой. В рационе у папуанских калао фрукты: папайя, груша, киви, банан, а также ягоды, в том числе виноград. Также им дают овощи, белковую пищу и специализированный комбикорм для птиц-носорогов. Зимой пернатые дополнительно получают манго и хурму", - приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой.
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