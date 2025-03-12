https://ria.ru/20250312/prikhodko-2004495377.html

При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель

При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.03.2025

При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в городе Дзержинске Донецкой Народной Республики в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 12.03.2025

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2025-03-12T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Мирный житель ранен в городе Дзержинске Донецкой Народной Республики в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 7.00 до 9.20 мск среды украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по центру Горловки и сбросили боеприпас с беспилотника в Никитовском районе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003992146.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, украина, стирол, происшествия