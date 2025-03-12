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При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.03.2025
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в городе Дзержинске Донецкой Народной Республики в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:16:00+03:00
2025-03-12T12:16:00+03:00
2025-03-12T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Мирный житель ранен в городе Дзержинске Донецкой Народной Республики в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 7.00 до 9.20 мск среды украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по центру Горловки и сбросили боеприпас с беспилотника в Никитовском районе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, украина, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Украина, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
Приходько: при украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель