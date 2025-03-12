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При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/prikhodko-2004495377.html
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.03.2025
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в городе Дзержинске Донецкой Народной Республики в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:16:00+03:00
2025-03-12T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
украина
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Мирный житель ранен в городе Дзержинске Донецкой Народной Республики в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 7.00 до 9.20 мск среды украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по центру Горловки и сбросили боеприпас с беспилотника в Никитовском районе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003992146.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, украина, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Украина, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Дзержинска пострадал мирный житель

Приходько: при украинском обстреле Дзержинска в ДНР пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Мирный житель ранен в городе Дзержинске Донецкой Народной Республики в результате обстрела украинскими войсками, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 7.00 до 9.20 мск среды украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по центру Горловки и сбросили боеприпас с беспилотника в Никитовском районе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоУкраинаСтиролПроисшествия
 
 
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