https://ria.ru/20250312/prigovor-2004443500.html

Приговор актеру за избиение экс-замглавы Минэнерго признали законным

Приговор актеру за избиение экс-замглавы Минэнерго признали законным - РИА Новости, 12.03.2025

Приговор актеру за избиение экс-замглавы Минэнерго признали законным

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения восьмилетний приговор актеру Глебу Нейжмак-Иорданскому, избившему экс-замглавы Минэнерго РФ... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T05:25:00+03:00

2025-03-12T05:25:00+03:00

2025-03-12T05:25:00+03:00

происшествия

россия

москва

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения восьмилетний приговор актеру Глебу Нейжмак-Иорданскому, избившему экс-замглавы Минэнерго РФ Леонида Тропко, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор оставили без изменения", - сказал собеседник агентства. Как доказало следствие, 18 ноября 2021 года Нейжмак-Иорданский около подъезда дома по улице Генерала Ермолова избил 69-летнего Тропко, тот попал в больницу с травмами головы и спустя две недели умер - предположительно, от коронавируса. Дорогомиловский районный суд Москвы в мае прошлого года приговорил Нейжмак-Иорданского к восьми годам колонии общего режима и обязал выплатить вдове чиновника 3 миллиона рублей в счет морального ущерба. Фигурант, о чьей актерской карьере сведения в интернете весьма скудные, содержался под стражей. Его судили по пункту "д" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений).

https://ria.ru/20250312/zhitel-2004440176.html

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происшествия, россия, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии)