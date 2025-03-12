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В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 12.03.2025
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23:17 12.03.2025 (обновлено: 23:19 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/pozhar-2004637941.html
В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры
В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 12.03.2025
В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры
Пожар начался после повреждения объекта инфраструктуры в Воронежской области при атаке БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:17:00+03:00
2025-03-12T23:19:00+03:00
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар начался после повреждения объекта инфраструктуры в Воронежской области при атаке БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев."По уточнённым данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар. Пострадавших нет. Идёт тушение, оперативные службы находятся на месте", - написал он в своем Telegram-канале.Гусев добавил, что повреждение второго объекта инфраструктуры не подтвердилось, в настоящий момент угрозы населению нет.
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воронежская область
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры

Пожар начался на объекте инфраструктуры в Воронежской области после атаки БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар начался после повреждения объекта инфраструктуры в Воронежской области при атаке БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев.
«
"По уточнённым данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар. Пострадавших нет. Идёт тушение, оперативные службы находятся на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Гусев добавил, что повреждение второго объекта инфраструктуры не подтвердилось, в настоящий момент угрозы населению нет.
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