https://ria.ru/20250312/pozhar-2004637941.html

В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры

В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры - РИА Новости, 12.03.2025

В Воронежской области после атаки БПЛА загорелся объект инфраструктуры

Пожар начался после повреждения объекта инфраструктуры в Воронежской области при атаке БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:17:00+03:00

2025-03-12T23:17:00+03:00

2025-03-12T23:19:00+03:00

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар начался после повреждения объекта инфраструктуры в Воронежской области при атаке БПЛА, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев."По уточнённым данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар. Пострадавших нет. Идёт тушение, оперативные службы находятся на месте", - написал он в своем Telegram-канале.Гусев добавил, что повреждение второго объекта инфраструктуры не подтвердилось, в настоящий момент угрозы населению нет.

https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004634459.html

воронежская область

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Наталья Макарова

воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)