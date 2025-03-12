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В Ростовской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 12.03.2025
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16:26 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/pozhar-2004564994.html
В Ростовской области загорелась сухая растительность
В Ростовской области загорелась сухая растительность - РИА Новости, 12.03.2025
В Ростовской области загорелась сухая растительность
Сухая растительность горит в Азовском районе Ростовской области на площади 400 квадратных метров, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:26:00+03:00
2025-03-12T16:26:00+03:00
происшествия
ростовская область
азовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – РИА Новости. Сухая растительность горит в Азовском районе Ростовской области на площади 400 квадратных метров, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. "Азовский район, западное шоссе, загорание сухой растительности. По оперативным данным, 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что угрозы населенным пунктам нет, в тушении пожара на данный момент задействованы две единицы техники и восемь человек.
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ростовская область
азовский район
россия
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происшествия, ростовская область, азовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Азовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области загорелась сухая растительность

В Ростовской области загорелась сухая растительность на 400 квадратах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пал сухой травы. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – РИА Новости. Сухая растительность горит в Азовском районе Ростовской области на площади 400 квадратных метров, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
"Азовский район, западное шоссе, загорание сухой растительности. По оперативным данным, 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что угрозы населенным пунктам нет, в тушении пожара на данный момент задействованы две единицы техники и восемь человек.
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ПроисшествияРостовская областьАзовский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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