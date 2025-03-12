https://ria.ru/20250312/politsiya-2004640439.html

Полиция в Буэнос-Айресе оттеснила протестующих от здания конгресса

Полиция в Буэнос-Айресе оттеснила протестующих от здания конгресса - РИА Новости, 12.03.2025

Полиция в Буэнос-Айресе оттеснила протестующих от здания конгресса

Полиция оттеснила протестующих от здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, болельщики, пришедшие поддержать протестующих пенсионеров, продолжают нападать на... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:42:00+03:00

2025-03-12T23:42:00+03:00

2025-03-12T23:49:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар - РИА Новости. Полиция оттеснила протестующих от здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, болельщики, пришедшие поддержать протестующих пенсионеров, продолжают нападать на силовиков, вырывая булыжники из мостовой, передает корреспондент РИА Новости.В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, проходит акция протеста, в которой участвуют пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуют они также из-за дороговизны жизни.Полиция продолжает теснить толпу протестующих на улицы, распложенные подальше от конгресса. Продолжаются и стычки.

https://ria.ru/20250310/argentina-2003994021.html

буэнос-айрес (город)

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина