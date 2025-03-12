Политолог рассказал, зачем Украине 30-дневное прекращение огня
Политолог Блохин: Украина может использовать прекращение огня для перевооружения
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украина может использовать 30-дневный режим прекращения огня для перевооружения, особенно на фоне договоренности о немедленном возобновлении поставок оружия из США, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Тридцатидневный тайм-аут: очевидно, что он может быть использован для перевооружения. Для того чтобы Украине собраться с силами, подтянуть свои резервы, сконцентрировать ресурсы на других областях", — сказал он.
Политолог отметил, что если и соглашаться на 30-дневный тайм-аут, то нужно договариваться о том, чтобы в это время велись переговоры о будущем украинской государственности между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Без таких переговоров 30 дней могут превратиться и в два, и в три месяца, а в результате конфликт просто заморозится, считает собеседник агентства.
Говоря о планах Трампа позвонить Путину, эксперт добавил, что если такой звонок и будет, то "после четверга" или после возможного визита в Россию спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.
"Очевидно, что Зеленский и Трамп друг друга недолюбливают. Трамп не перестает повторять тезис о том, что выборы на Украине или "отстранение Зеленского" — это путь к безопасности и независимости Украины. Поэтому задача Трампа — попытаться отстранить Зеленского. Как это можно? С помощью выборов попытаться вбить клин между Зеленским и украинской элитой", — заключил эксперт.
Накануне в саудовском городе Джидда состоялись американо-украинские переговоры. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
По итогам переговоров Украина согласилась принять предложение Соединенных Штатов по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ США возобновили обмен разведданными и поставки оружия Киеву.