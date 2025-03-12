https://ria.ru/20250312/politolog-2004474810.html

Политолог рассказал, зачем Украине 30-дневное прекращение огня

Политолог рассказал, зачем Украине 30-дневное прекращение огня - РИА Новости, 12.03.2025

Политолог рассказал, зачем Украине 30-дневное прекращение огня

Украина может использовать 30-дневный режим прекращения огня для перевооружения, особенно на фоне договоренности о немедленном возобновлении поставок оружия из... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:49:00+03:00

2025-03-12T10:49:00+03:00

2025-03-12T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украина может использовать 30-дневный режим прекращения огня для перевооружения, особенно на фоне договоренности о немедленном возобновлении поставок оружия из США, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин."Тридцатидневный тайм-аут: очевидно, что он может быть использован для перевооружения. Для того чтобы Украине собраться с силами, подтянуть свои резервы, сконцентрировать ресурсы на других областях", — сказал он.Политолог отметил, что если и соглашаться на 30-дневный тайм-аут, то нужно договариваться о том, чтобы в это время велись переговоры о будущем украинской государственности между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Без таких переговоров 30 дней могут превратиться и в два, и в три месяца, а в результате конфликт просто заморозится, считает собеседник агентства. Говоря о планах Трампа позвонить Путину, эксперт добавил, что если такой звонок и будет, то "после четверга" или после возможного визита в Россию спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа. "Очевидно, что Зеленский и Трамп друг друга недолюбливают. Трамп не перестает повторять тезис о том, что выборы на Украине или "отстранение Зеленского" — это путь к безопасности и независимости Украины. Поэтому задача Трампа — попытаться отстранить Зеленского. Как это можно? С помощью выборов попытаться вбить клин между Зеленским и украинской элитой", — заключил эксперт.Накануне в саудовском городе Джидда состоялись американо-украинские переговоры. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По итогам переговоров Украина согласилась принять предложение Соединенных Штатов по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ США возобновили обмен разведданными и поставки оружия Киеву.

https://ria.ru/20250227/kiev-2001925207.html

https://ria.ru/20250310/ukraina-2004180318.html

украина

сша

саудовская аравия

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в мире, украина, сша, саудовская аравия, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, российская академия наук