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Более 2 тыс учащихся Подмосковья прошли допсобеседование по русскому языку - РИА Новости, 12.03.2025
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Новости Подмосковья
 
17:01 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/podmoskovya-2004573719.html
Более 2 тыс учащихся Подмосковья прошли допсобеседование по русскому языку
Более 2 тыс учащихся Подмосковья прошли допсобеседование по русскому языку - РИА Новости, 12.03.2025
Более 2 тыс учащихся Подмосковья прошли допсобеседование по русскому языку
Свыше двух тысяч девятиклассников из более чем 500 школ Подмосковья в среду приняли участие в дополнительном итоговом собеседовании по русскому языку, сообщает... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:01:00+03:00
2025-03-12T17:01:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Свыше двух тысяч девятиклассников из более чем 500 школ Подмосковья в среду приняли участие в дополнительном итоговом собеседовании по русскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования региона. В ведомстве уточнили, что успешная сдача собеседования является обязательным условием допуска к Государственной итоговой аттестации. Основной этап прошел 12 февраля. Тогда 98,8% девятиклассников получили "зачет". В этот раз собеседование проходило для выпускников, получивших "незачет" или не явившихся на экзамен в основной день сдачи. Школьники выполнили четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с включением цитаты, монолог и диалог с экзаменатором. Среди тем были предложены материалы о выдающихся россиянах, внесших значительный вклад в развитие страны. На выполнение всех заданий отводилось 15–16 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья — до 30 минут. Следующая дополнительная дата проведения итогового собеседования — 21 апреля.
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московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Более 2 тыс учащихся Подмосковья прошли допсобеседование по русскому языку

Свыше 2 тысяч школьников Подмосковья прошли допсобеседование по русскому языку

© РИА Новости / Алексей ДаничевШкольники в классе
Школьники в классе - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Школьники в классе
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Свыше двух тысяч девятиклассников из более чем 500 школ Подмосковья в среду приняли участие в дополнительном итоговом собеседовании по русскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
В ведомстве уточнили, что успешная сдача собеседования является обязательным условием допуска к Государственной итоговой аттестации. Основной этап прошел 12 февраля. Тогда 98,8% девятиклассников получили "зачет". В этот раз собеседование проходило для выпускников, получивших "незачет" или не явившихся на экзамен в основной день сдачи.
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Школьники выполнили четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с включением цитаты, монолог и диалог с экзаменатором. Среди тем были предложены материалы о выдающихся россиянах, внесших значительный вклад в развитие страны. На выполнение всех заданий отводилось 15–16 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья — до 30 минут. Следующая дополнительная дата проведения итогового собеседования — 21 апреля.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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