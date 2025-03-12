https://ria.ru/20250312/podmoskovya-2004573719.html

Более 2 тыс учащихся Подмосковья прошли допсобеседование по русскому языку

Более 2 тыс учащихся Подмосковья прошли допсобеседование по русскому языку - РИА Новости, 12.03.2025

Более 2 тыс учащихся Подмосковья прошли допсобеседование по русскому языку

Свыше двух тысяч девятиклассников из более чем 500 школ Подмосковья в среду приняли участие в дополнительном итоговом собеседовании по русскому языку, сообщает... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:01:00+03:00

2025-03-12T17:01:00+03:00

2025-03-12T17:01:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Свыше двух тысяч девятиклассников из более чем 500 школ Подмосковья в среду приняли участие в дополнительном итоговом собеседовании по русскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования региона. В ведомстве уточнили, что успешная сдача собеседования является обязательным условием допуска к Государственной итоговой аттестации. Основной этап прошел 12 февраля. Тогда 98,8% девятиклассников получили "зачет". В этот раз собеседование проходило для выпускников, получивших "незачет" или не явившихся на экзамен в основной день сдачи. Школьники выполнили четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с включением цитаты, монолог и диалог с экзаменатором. Среди тем были предложены материалы о выдающихся россиянах, внесших значительный вклад в развитие страны. На выполнение всех заданий отводилось 15–16 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья — до 30 минут. Следующая дополнительная дата проведения итогового собеседования — 21 апреля.

https://ria.ru/20250311/podmoskove-2004289075.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)