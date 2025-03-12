https://ria.ru/20250312/podmoskove-2004581679.html
Участники 22 тыс ДТП обратились в подмосковную службу помощи в 2025 году
Участники 22 тыс ДТП обратились в подмосковную службу помощи в 2025 году - РИА Новости, 12.03.2025
Участники 22 тыс ДТП обратились в подмосковную службу помощи в 2025 году
Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области приняла заявки от участников 21,9 тысячи происшествий, в которых не было... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:34:00+03:00
2025-03-12T17:34:00+03:00
2025-03-12T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области приняла заявки от участников 21,9 тысячи происшествий, в которых не было пострадавших, за два месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. "За два месяца служба помощи при ДТП оказала квалифицированную помощь 43,8 тысячи водителей, благодаря чему около 1,6 тысячи ДТП оформили на месте по европротоколу или расписке, а около 2,1 тысячи ДТП оформили европротокол или расписку в стационарных центрах помощи", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина. В Минтрансе уточнили, что служба помощи — это место, где функционируют круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров. Сотрудники помогают участникам ДТП сократить время пребывания на месте происшествия, быстро осуществить первоочередные действия, помогают оформить европротокол на месте или в центре помощи, а также избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших. В министерстве напомнили, что водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в короткий срок убрать транспорт с проезжей части. Всю необходимую помощь водители в онлайн-режиме могут получить от оператора службы помощи при ДТП. Также они могут оформить европротокол через мобильные приложения "Госуслуги Авто" и "112 МО".
https://ria.ru/20250312/pylesosy-2004563069.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Участники 22 тыс ДТП обратились в подмосковную службу помощи в 2025 году
Подмосковная служба помощи приняла заявки от участников 21,9 тыс ДТП за 2025 год
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области приняла заявки от участников 21,9 тысячи происшествий, в которых не было пострадавших, за два месяца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"За два месяца служба помощи при ДТП оказала квалифицированную помощь 43,8 тысячи водителей, благодаря чему около 1,6 тысячи ДТП оформили на месте по европротоколу или расписке, а около 2,1 тысячи ДТП оформили европротокол или расписку в стационарных центрах помощи", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Марата Сибатулина.
В Минтрансе уточнили, что служба помощи — это место, где функционируют круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров. Сотрудники помогают участникам ДТП сократить время пребывания на месте происшествия, быстро осуществить первоочередные действия, помогают оформить европротокол на месте или в центре помощи, а также избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших.
В министерстве напомнили, что водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в короткий срок убрать транспорт с проезжей части. Всю необходимую помощь водители в онлайн-режиме могут получить от оператора службы помощи при ДТП. Также они могут оформить европротокол через мобильные приложения "Госуслуги Авто" и "112 МО".