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Подмосковные врачи приняли онлайн 60 тыс человек после диспансеризации
Подмосковные врачи приняли онлайн 60 тыс человек после диспансеризации - РИА Новости, 12.03.2025
Подмосковные врачи приняли онлайн 60 тыс человек после диспансеризации
Более 60 тысяч человек получили онлайн-консультацию врача по итогам диспансеризации в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:13:00+03:00
2025-03-12T17:13:00+03:00
2025-03-12T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 60 тысяч человек получили онлайн-консультацию врача по итогам диспансеризации в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для жителей в регионе. Преимущество телемедицинских консультаций заключается в экономии времени, так как не нужно идти на прием к врачу в поликлинику. В ходе онлайн приема можно продлить электронный рецепт на льготные препараты, а также узнать итоги диспансеризации", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина. Специалисты консультируют пациентов по результатам исследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача. Телемедицинские консультации в регионе проводятся в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), телемедицина
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Телемедицина
Подмосковные врачи приняли онлайн 60 тыс человек после диспансеризации
Свыше 60 тыс человек посетили онлайн-приемы после диспансеризации в Подмосковье