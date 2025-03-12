https://ria.ru/20250312/podmoskove-2004576463.html

Подмосковные врачи приняли онлайн 60 тыс человек после диспансеризации

Подмосковные врачи приняли онлайн 60 тыс человек после диспансеризации - РИА Новости, 12.03.2025

Подмосковные врачи приняли онлайн 60 тыс человек после диспансеризации

Более 60 тысяч человек получили онлайн-консультацию врача по итогам диспансеризации в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:13:00+03:00

2025-03-12T17:13:00+03:00

2025-03-12T17:13:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

телемедицина

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 60 тысяч человек получили онлайн-консультацию врача по итогам диспансеризации в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для жителей в регионе. Преимущество телемедицинских консультаций заключается в экономии времени, так как не нужно идти на прием к врачу в поликлинику. В ходе онлайн приема можно продлить электронный рецепт на льготные препараты, а также узнать итоги диспансеризации", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина. Специалисты консультируют пациентов по результатам исследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача. Телемедицинские консультации в регионе проводятся в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

https://ria.ru/20250312/podmoskove-2004575731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), телемедицина