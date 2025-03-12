https://ria.ru/20250312/podmoskove-2004575731.html
Число пользователей сервиса "Мое Подмосковье. Библиотеки" превысило 1 млн
Число пользователей сервиса "Мое Подмосковье. Библиотеки" превысило 1 млн - РИА Новости, 12.03.2025
Число пользователей сервиса "Мое Подмосковье. Библиотеки" превысило 1 млн
В цифровом сервисе "Мое Подмосковье. Библиотеки" за время работы зарегистрировались 1,1 миллиона читателей, сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:12:00+03:00
2025-03-12T17:12:00+03:00
2025-03-12T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В цифровом сервисе "Мое Подмосковье. Библиотеки" за время работы зарегистрировались 1,1 миллиона читателей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В ведомстве добавили, что 11 марта исполнился год с момента открытия доступа к цифровому сервису. Еженедельно в приложении регистрируется порядка 19 тысяч новых читателей и выдается 220 тысяч книг. За 2024 год там зарегистрировались более 720 тысяч пользователей, в 2025 году сервисом начали пользоваться еще 420 тысяч человек. В 2025 году с помощью приложения выдали почти 25 миллионов книг. С помощью сервиса "Мое Подмосковье. Библиотеки" пользователи получают доступ к книжным фондам, мероприятиям и библиотечным услугам по всему региону. Через портал или приложение можно получить доступ к 8 миллионам книг. Их можно забронировать, а затем забрать в любой удобной из 921 библиотеки Подмосковья. Вход в систему осуществляется через портал госуслуг.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Число пользователей сервиса "Мое Подмосковье. Библиотеки" превысило 1 млн
Пользователями сервиса "Мое Подмосковье. Библиотеки" стали 1,1 млн человек
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В цифровом сервисе "Мое Подмосковье. Библиотеки" за время работы зарегистрировались 1,1 миллиона читателей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
В ведомстве добавили, что 11 марта исполнился год с момента открытия доступа к цифровому сервису. Еженедельно в приложении регистрируется порядка 19 тысяч новых читателей и выдается 220 тысяч книг. За 2024 год там зарегистрировались более 720 тысяч пользователей, в 2025 году сервисом начали пользоваться еще 420 тысяч человек. В 2025 году с помощью приложения выдали почти 25 миллионов книг.
С помощью сервиса "Мое Подмосковье. Библиотеки" пользователи получают доступ к книжным фондам, мероприятиям и библиотечным услугам по всему региону. Через портал или приложение можно получить доступ к 8 миллионам книг. Их можно забронировать, а затем забрать в любой удобной из 921 библиотеки Подмосковья. Вход в систему осуществляется через портал госуслуг.