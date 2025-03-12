https://ria.ru/20250312/podguzniki-2004595928.html

В магазинах Подмосковья купили 270 тысяч упаковок подгузников за февраль

В магазинах Подмосковья купили 270 тысяч упаковок подгузников за февраль - РИА Новости, 12.03.2025

В магазинах Подмосковья купили 270 тысяч упаковок подгузников за февраль

Посетители магазинов Подмосковья купили 270,2 тысячи упаковок детских подгузников в феврале, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:27:00+03:00

2025-03-12T18:27:00+03:00

2025-03-12T18:28:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Посетители магазинов Подмосковья купили 270,2 тысячи упаковок детских подгузников в феврале, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Кроме того, они купили свыше 1,7 миллиона штук одноразовых пеленок для новорожденных, 43 тонны детских молочных смесей, 40,2 тысячи детских шампуней, 7,3 тысячи сосок-пустышек, а также 2,6 тысячи бутылочек для кормления. На территории Подмосковья расположено семь предприятий, которые занимаются производством молока и сухих смесей для детей раннего возраста. В прошлом году общий объем производства этих товаров составил 33,1 тысячи тонн, что на 14,3% больше аналогичного периода 2023 года. Подмосковье произвело более 41,7% от общего объема данного вида продукции в Центральном Федеральном округе и 13,5% в масштабах страны.

https://ria.ru/20250312/aviamonitoring-2004585522.html

московская область (подмосковье)

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