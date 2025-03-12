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В магазинах Подмосковья купили 270 тысяч упаковок подгузников за февраль - РИА Новости, 12.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:27 12.03.2025 (обновлено: 18:28 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/podguzniki-2004595928.html
В магазинах Подмосковья купили 270 тысяч упаковок подгузников за февраль
В магазинах Подмосковья купили 270 тысяч упаковок подгузников за февраль - РИА Новости, 12.03.2025
В магазинах Подмосковья купили 270 тысяч упаковок подгузников за февраль
Посетители магазинов Подмосковья купили 270,2 тысячи упаковок детских подгузников в феврале, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:27:00+03:00
2025-03-12T18:28:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Посетители магазинов Подмосковья купили 270,2 тысячи упаковок детских подгузников в феврале, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Кроме того, они купили свыше 1,7 миллиона штук одноразовых пеленок для новорожденных, 43 тонны детских молочных смесей, 40,2 тысячи детских шампуней, 7,3 тысячи сосок-пустышек, а также 2,6 тысячи бутылочек для кормления. На территории Подмосковья расположено семь предприятий, которые занимаются производством молока и сухих смесей для детей раннего возраста. В прошлом году общий объем производства этих товаров составил 33,1 тысячи тонн, что на 14,3% больше аналогичного периода 2023 года. Подмосковье произвело более 41,7% от общего объема данного вида продукции в Центральном Федеральном округе и 13,5% в масштабах страны.
https://ria.ru/20250312/aviamonitoring-2004585522.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В магазинах Подмосковья купили 270 тысяч упаковок подгузников за февраль

В подмосковных магазинах было куплено 270,2 тыс упаковок подгузников в феврале

© Unsplash/Ignacio CampoРебенок в подгузнике
Ребенок в подгузнике - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Unsplash/Ignacio Campo
Ребенок в подгузнике. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Посетители магазинов Подмосковья купили 270,2 тысячи упаковок детских подгузников в феврале, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Кроме того, они купили свыше 1,7 миллиона штук одноразовых пеленок для новорожденных, 43 тонны детских молочных смесей, 40,2 тысячи детских шампуней, 7,3 тысячи сосок-пустышек, а также 2,6 тысячи бутылочек для кормления.
На территории Подмосковья расположено семь предприятий, которые занимаются производством молока и сухих смесей для детей раннего возраста.
В прошлом году общий объем производства этих товаров составил 33,1 тысячи тонн, что на 14,3% больше аналогичного периода 2023 года. Подмосковье произвело более 41,7% от общего объема данного вида продукции в Центральном Федеральном округе и 13,5% в масштабах страны.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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