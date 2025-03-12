https://ria.ru/20250312/peskov-2004506224.html

Песков рассказал о контактах России с представителями США

Песков рассказал о контактах России с представителями США - РИА Новости, 12.03.2025

Песков рассказал о контактах России с представителями США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о контактах российской стороны с представителями США будет сообщаться по мере того, как они... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:51:00+03:00

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2025-03-12T12:52:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

марко рубио

майк уолтц

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о контактах российской стороны с представителями США будет сообщаться по мере того, как они состоятся. "Нет, уже по мере того, как они (контакты - ред.) состоятся, мы будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, с кем еще будут контакты у России помимо американского госсекретаря Марко Рубио и помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

https://ria.ru/20250312/peskov-2004503474.html

россия

сша

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2025

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россия, сша, дмитрий песков, марко рубио, майк уолтц