https://ria.ru/20250312/peskov-2004506224.html
Песков рассказал о контактах России с представителями США
Песков рассказал о контактах России с представителями США - РИА Новости, 12.03.2025
Песков рассказал о контактах России с представителями США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о контактах российской стороны с представителями США будет сообщаться по мере того, как они... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:51:00+03:00
2025-03-12T12:51:00+03:00
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дмитрий песков
марко рубио
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о контактах российской стороны с представителями США будет сообщаться по мере того, как они состоятся. "Нет, уже по мере того, как они (контакты - ред.) состоятся, мы будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, с кем еще будут контакты у России помимо американского госсекретаря Марко Рубио и помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.
https://ria.ru/20250312/peskov-2004503474.html
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россия, сша, дмитрий песков, марко рубио, майк уолтц
Россия, США, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Майк Уолтц
Песков рассказал о контактах России с представителями США
Песков: о контактах России и США будут сообщать по мере их проведения