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Песков ответил на вопрос о дате переговоров Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о дате переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 12.03.2025
Песков ответил на вопрос о дате переговоров Путина и Трампа
Определенность по дате и месту проведения переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом пока не появилась, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:45:00+03:00
2025-03-12T12:45:00+03:00
2025-03-12T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Определенность по дате и месту проведения переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом пока не появилась, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет", - ответил Песков на вопрос, есть ли какая-то определенность по дате и месту проведения переговоров между двумя лидерами.Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250312/razgovor-2004500794.html
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков ответил на вопрос о дате переговоров Путина и Трампа
Песков: дата и место переговоров Путина и Трампа пока не определены