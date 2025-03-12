https://ria.ru/20250312/peskov-2004503474.html

Песков ответил на вопрос о дате переговоров Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о дате переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 12.03.2025

Песков ответил на вопрос о дате переговоров Путина и Трампа

Определенность по дате и месту проведения переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом пока не появилась, сообщил... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:45:00+03:00

2025-03-12T12:45:00+03:00

2025-03-12T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Определенность по дате и месту проведения переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом пока не появилась, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет", - ответил Песков на вопрос, есть ли какая-то определенность по дате и месту проведения переговоров между двумя лидерами.Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Он продлился почти полтора часа. Лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп